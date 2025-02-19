Рівень довіри українців до Зеленського більший на 4-5%, ніж рівень довіри американців до Трампа

Дональд Трамп нещодавно заявив про дуже низький рівень підтримки Зеленського. Очільник Мінцифри прокоментував це.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував рейтинги Зеленського. Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис.

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Які насправді рейтинги Зеленського

Михайло Федоров порівняв рейтинги довіри Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Рівень довіри українців до Президента Зеленського більший на 4-5%, ніж рівень довіри американців до президента Трампа,

– пояснив він.

Рейтинг підтримки Трампа – 48% – 49%, відповідно до останньої інформації за лютий 2025 року.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Володимира Зеленського підтримують всього 45 українців. таку заяву він видав після перемовин американської та російської делегацій у Саудівській Аравії.

Зеленський назвав інформацію про 4% дезінформацією, що надходить з Росії, і планує оприлюднити результати соцопитувань, щоб розірвати це дезінформаційне коло.