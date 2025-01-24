Дані про рівень бідності в Україні завищені, – вчена-соціологиня

За даними Світового банку, третина українців перебуває за межею бідності, і ситуація суттєво погіршилася через війну. Втім, визначити точний рівень бідності залишається вкрай складним завданням для українських соціологів.

Професорка та директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в ефірі 24 Каналу зазначила, що ситуація з бідністю в Україні не є катастрофічною. Щоб визначити реальний показник бідності, слід спиратися не стільки на інформацію центрів зайнятості та вибіркових обстежень, скільки на дані Державної податкової служби.

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"На мою думку, вони мають більш об'єктивну інформацію. Хоча вона теж неповна, рівень бідності, якщо орієнтуватися на ці дані, дещо завищений у порівнянні з реальним", – зазначила Елла Лібанова.

Вона додала, що бідність в Україні зросла через війну. Експерти у своїх розрахунках враховують численні індикатори – від кількості внутрішньо переміщених осіб до даних Державної податкової служби та Пенсійного фонду. Але навіть цього недостатньо, щоб дати абсолютно точну оцінку, скільки людей перебуває за межею бідності.

Бідність – це відносна категорія, яка визначається на основі середнього рівня доходів у різних соціальних групах. Тільки після цього можна робити висновки про рівень бідності,

– підсумувала Елла Лібанова.

Вона також наголосила, що проблема сучасних досліджень полягає в тому, що інформаційне поле нагадує "риболовну сітку": у ньому більше прогалин, ніж надійної інформації. Науковці намагаються вирішити цю проблему.

"Дефіцит достовірних даних залишається гострою проблемою, і більшість оцінок є експертними, тобто відображають те, як фахівці бачать ситуацію", – пояснила Лібанова.