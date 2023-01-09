Рятуються від обстрілів: скільки людей після деокупації евакуювалися з Херсона

ЗСУ деокупували місто Херсон 11 листопада . Однак росіяни продовжують його острілювати і деяким містянам довелося виїхати в безпечніші частини України.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. У місті під обстрілами живуть ті, хто допомагає відбудовувати Херсон.

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За словами Хланя, є певна категорія людей у Херсоні, які відмовляються виїжджати, вони живуть та працюють постійно у місті.

Скільки людей виїхало з Херсона

Є частина людей, яка все ж виїжджає, підкреслив депутат. Особливо це люди, що мають неповнолітніх дітей або ті, хто з огляду безпеки просто не може перебувати у місті.

Зараз у місті Херсоні залишаються найбільш стійкі. Люди, які допомагають сьогодні Збройним Силам України, допомагають у відновленні Херсона, зокрема комунальні служби, служби ДСНС,

– додав депутат.

Він повідомив, що відповідно до попередньої інформації, близько 15 тисяч людей з моменту деокупації міста скористалися евакуацією та переїхали у більш безпечні регіони України.

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