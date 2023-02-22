Реальне число значно більше: ООН підтвердила загибель понад 8 тисяч українців за рік війни

В Організації Об'єднаних Націй озвучили ймовірну кількість загиблих та поранених цивільних громадян України за цей рік. Однак очевидно, що реальна цифра жертв та постраждалих під час цієї широкомасштабної війни у рази вища.

Власне, за даними ООН, за рік від початку великого вторгнення станом на лютий 2023 року загинуло щонайменше 8 006 людей, а також 13 287 – було поранено. Коментар щодо цього дав Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

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"Ці цифри – лише вершина айсберга"

Заакцентуємо, що у своїй заяві Фолькер Тюрк згадав, зокрема, про людей, які загинули у період від 2014 до 2022 року. Себто про жертв війни, яка була локалізована лише на Сході України.

Ці цифри, які ми публікуємо сьогодні, висвітлюють втрати та страждання, завдані людям з моменту початку збройного нападу Росії 24 лютого минулого року; у стражданнях я переконався на власні очі, коли відвідав Україну в грудні,

– констатував він.

Водночас Верховний комісар наголосив, що дані ООН – це лише верхівка айсберга. За його словами, через брак електроенергії та води в зимові місяці майже 18 мільйонів людей гостро потребують гуманітарної допомоги. А також ще близько 14 мільйонів людей покинули свої домівки через війну.

Статистика ООН щодо загиблих на війні: переглядайте інфографіку

Росія досі член ООН