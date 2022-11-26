Удари продовжуватимуться: чи може Україна залишитися без світла на понад тиждень

Внаслідок масованої атаки росіян 23 листопада в Україні відбувся частковий блекаут. Так, атомні електростанції, які є базовими виробниками електроенергії, були фактично відключені.

Щоправда, АЕС відключили не тільки у зв'язку з тим, що загарбники завдали ударів по підстанціях та ЛЕП, які передають електроенергію, а й для убезпечення цілісності та збереження їхньої роботоздатності в майбутньому. Таку думку 24 каналу висловив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

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Однак ситуацію, що склалася 23 листопада можна оцінити як блекаут, оскільки до 80% населення протягом двох діб було без електроенергії. А потім вже починалися поступові підключення.

Чим відрізняються атаки росіян зараз і в жовтні

У жовтні загарбники завдавали перші масовані удари по ТЕС та ТЕЦ, які виробляють 25% електроенергії. Втім, вони залишаються в цілісності – вони можуть працювати та виробляти електроенергію. Проблема полягає в її видачі.

Так, коли окупанти атакували ТЕС та ТЕЦ можна було виходити з ситуації через віялові відключення електроенергії. Але ворожі удари по атомних електростанціях призводять до інших наслідків.

Коли відключають АЕС, це призводить до того, що будь-який споживач – населення або промисловість – потрапляють у ситуацію непередбачуваного очікування підключення до енергомережі,

– пояснив Корольчук.

За його словами, щоб повністю вийти з попереднього блекауту Україні знадобилося фактично 3 доби, але процес ще не завершився, оскільки мовиться саме про підключення критичної інфраструктури – тепло- та водопостачання.

"Те, що цей блекаут був контрольований з боку влади та Укренерго насправді добре, тому що можна було потрапити в ситуацію, коли АЕС просто не змогли б під'єднатися до енергосистеми. І це була б проблема, оскільки це базова генерація – 65% виробництва електроенергії в Україні", – підкреслив експерт.

Чому виникають труднощі з відновленням електропостачання

З 10 жовтня Росія не зупиняє масованих атак української інфраструктури. За інформацією військових, країна-агресорка й надалі з певною періодичністю буде завдавати ударів по енергосистемі.

На жаль, енергосистема України розхитана внаслідок систематичних ударів й обладнання для її ремонту не вистачає. Навіть враховуючи ті списки, що складає Україна для отримання допомоги від партнерів – не все обладнання можна отримати.

У нас обладнання дещо відрізняється від того, що використовується в Європейському Союзі. Воно не є гіршим – просто іншого типу,

– зазначив Корольчук.

Отже, проблема в тому, що є дефіцит необхідного обладнання й надалі ремонт енергосистеми буде ускладнюватися.

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Чи може Україна залишитися без світла на понад тиждень

За відсутності матеріалів надалі ускладнюватиметься процес ремонту, тому наступний блекаут, якщо він буде, може тривати більший період – 7 – 14 днів. Все залежатиме від руйнувань та пошкоджень, які завдаються,

– резюмував експерт.

На його думку, навіть якщо люди зараз обурюються щодо проблем зі світлом, то внутрішньо вони все розуміють та готові це пережити. Втім, якщо говорити про триваліший період блекауту, то постає питання теплозабезпечення та водопостачання.

Корольчук також додав, що наразі через проблеми з енергосистемою найбільше страждає центрально-східний регіон, зокрема Київ та Київська область. Надалі ж такі блекаути будуть більше відчуватися і в західному та південному регіонах, які в цілому швидше виходять з аварійних ситуацій.

"Це класичний блекаут. Так, він був частковий та контрольований, але з іншого боку треба розуміти, що контрольованість в руках оператора та диспетчерів. Будемо сподіватися, що ця контрольованість зберігатиметься", – сказав експерт.

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Що ускладнює вихід з блекауту

Крім того, проблема ускладнюється тим, що в нас мережі зношені всередині й самі трансформатори, які забезпечують подачу електроенергії на конкретні об'єкти вже давно потребували заміни. І додаткове навантаження впливає на них тоді, коли вже вирішені питання на підстанціях для видачі електроенергії з АЕС або ТЕС.

"Ключове питання потім – забезпечити роботоздатність цих трансформаторів на місцях. Тут велика проблема", – підсумував Корольчук.

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