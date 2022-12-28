Петиція про виключення Росії з ООН набрала дві третини необхідних голосів

Українці створили петицію, щоб покласти край найбільшому обману в історії міжнародної політики. У ній йдеться щодо виключення Росії з ООН.

Петиція про виключення Росії з ООН набрала вже 200 тисяч голосів з 300 тисяч, необхідних для її розгляду.

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Важлива петиція

Зазначають, що ця петиція може стати однією з тих, що найбільше підписуються на цьому ресурсі, якщо назбирає ще 100 тисяч голосів.

Рух "Геть РФ з ООН!" відзначає, що Росія нелегітимно посідає своє місце і в ООН, і серед постійних членів Ради Безпеки.

За нинішнім статусом в ООН Росія не є ані частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу до ООН згідно зі статтею 4 Статуту ООН. У цьому Статуті ООН йдеться, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується,

– наголошують автори петиції.

На їхню думку, позбавлення Росії права вето в Раді безпеки ООН відновить мир і порядок у міжнародному товаристві.

Чітка позиція Естонії та Польщі

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу підтримав виключення Росії з Ради безпеки ООН.

"Вважаю нелегітимним членство Росії як держави-агресора у Раді Безпеки ООН. Росія не повинна бути членом РБ ООН", – написав Рейнсалу у своєму твітері.

Речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна підтримав ініціативу України щодо виключення Російської Федерації з Організації Об’єднаних Націй, назвавши таке рішення закономірним.

Він нагадав, що вже впродовж кількох десятиліть точаться розмови про потребу реформувати ООН, а також про роль Ради Безпеки та право вето її постійних членів.

"Варто згадати, як Росія із порушенням міжнародного права зайняла це постійне місце в Раді Безпеки ООН після розпаду Радянського Союзу, і варто розпочати на цьому форумі дебати про те, що Росія порушує міжнародне право і є агресором, вчиняючи воєнні злочини", – зазначив він.