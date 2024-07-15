Скільки ще потрібно Patriot, аби повністю закрити небо: Зеленський зробив заяву
На Саміті НАТО українській владі вдалося домовитися з союзниками про передачу нашій країні додаткових 5 ЗРК Patriot. Зеленський сказав, скільки ще потрібно таких систем для повного закриття неба.
Президент поспілкувався з журналістами. Він повідомив, що Україна отримає від партнерів не лише Patriot, а також десятки систем "Хоук", "Насамс", "Самп-Т" і ракет.
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Ще понад два десятки
Водночас Зеленський наголосив, що для повного закриття неба нам потрібно ще 25 систем "Патріот". Він підкреслив, що цей ЗРК є найвищою ланкою у нашій системі ППО, оскільки здатний збивати балістичні ракети.
Європа нам дала все що могли з ППО. Є ще кілька країн, які можуть дати, і ми над цим працюємо – маємо позитивні сигнали,
– сказав президент.