Скільки ще потрібно Patriot, аби повністю закрити небо: Зеленський зробив заяву

На Саміті НАТО українській владі вдалося домовитися з союзниками про передачу нашій країні додаткових 5 ЗРК Patriot. Зеленський сказав, скільки ще потрібно таких систем для повного закриття неба.

Президент поспілкувався з журналістами. Він повідомив, що Україна отримає від партнерів не лише Patriot, а також десятки систем "Хоук", "Насамс", "Самп-Т" і ракет.

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Ще понад два десятки

Водночас Зеленський наголосив, що для повного закриття неба нам потрібно ще 25 систем "Патріот". Він підкреслив, що цей ЗРК є найвищою ланкою у нашій системі ППО, оскільки здатний збивати балістичні ракети.

Європа нам дала все що могли з ППО. Є ще кілька країн, які можуть дати, і ми над цим працюємо – маємо позитивні сигнали,

– сказав президент.