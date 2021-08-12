Українські політики витратили на рекламу у фейсбуці понад мільйон доларів: хто найбільше

Загальна сума витрат на політичні рекламні дописи у фейсбуці в 2021 році уже сягнули суми в 1,2 мільйона доларів. За цей самий час торік на фейсбучну рекламу витратили значно менше – 850 тисяч доларів.

Середньомісячні витрати на поширення рекламних дописів зросли зі 141 тисячі доларів у першому півріччі 2020 року до 205 тисяч доларів за той же період 2021 року. Такі дані оприлюднив Рух ЧЕСНО на основі даних бібліотеки фейсбук-реклами.

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І реклами, і витрат на неї у фейсбуці побільшало

Зростання витрат не пояснюються середньою сумою одного користувача. Витрати з однієї сторінки на один пост майже не збільшилися:

у першому півріччі 2020 року середня сума витрат з однієї активної сторінки становила 265 доларів,

у 2021 році – всього на 1 долар більше – 266 доларів.

Водночас значно зросла кількість активних сторінок:

у перші шість місяців 2020 року рекламні дописи розміщувала в середньому 531 сторінка на місяць,

у 2021 році середньомісячна кількість активних сторінок зросла до 761 (+ 30%).

Найбільше коштів витрачають індивідуальні сторінки політиків. Залежно від місяця на сторінки політиків припадає частка від 26% до 36% у загальній структурі витрат на політичну рекламу у фейсбуці.

Хоча б один рекламний допис у першому півріччі 2020 року розміщували понад 1,5 тисячі сторінок. Втім, майже третина від загальної суми витрат припадає на 20 найактивніших сторінок.



Витрати на фейсбук-рекламу / Інфографіка Руху ЧЕСНО

Хто з політиків витрачає на рекламу у фейсбуці найбільше

Олександр Шевченко

Перше місце за витратами займає сторінка Олександра Шевченка. Він навесні балотувався до Верховної Ради у 87 окрузі. У 2021 він витратив 49,2 тисячі доларів. Загалом від червня 2019 року його сторінка вклала у рекламу майже 130 тисяч доларів. Сторінка була особливо активною напередодні виборів та впродовж місяця після них.



Реклама Олександра Шевченка / Колаж Руху ЧЕСНО

Олександр Шевченко найчастіше просував власні ефіри на телеканалах та будівництво автодоріг та іншої інфраструктури фірмою "ПБС". (фірма виграє тендери на мільярди гривень, і формально Шевченко нею не володіє).

Головна сторінка "Слуги народу"

На другому місці за витратами на рекламу у фейсбуці – головна сторінка партії "Слуга народу". На її просування витратили понад 47 тисяч доларів. Якщо у минулі роки акцент на рекламі у фейсбуці робили лише під час виборів, то у 2021 році сторінка активна і поза виборами.

Загалом основну сторінку "Слуги народу" Рух ЧЕСНО називає чи найактивнішою у цьому році. Зі сторінки щодня публікують по кілька рекламних дописів. Окрему увагу присвячують тому, що позиціонується як ініціативи президента Зеленського – "Велике будівництво", "Здорова країна" тощо.



Рекламні дописи "Слуги народу" / Колаж Руху ЧЕСНО

Арсеній Яценюк

На третьому місці опинилася сторінка Арсенія Яценюка, який лише у 2021 вклав у рекламу 40 тисяч доларів. Політик рекламує дописи з різними привітаннями, уривками ефірів або закликами ставити лайки та інколи платить до 3 тисяч доларів за один пост.



Рекламні дописи Арсенія Яценюка / Колаж Руху ЧЕСНО

"За майбутнє" і "Жіночий рух "За майбутнє"

Четверте – п'яте місця посідають сторінки "Політична партія "ЗА МАЙБУТНЄ" та "Жіночий рух "За Майбутнє". Разом вони вклали у рекламу 57,9 тисяч доларів.

До двадцятки також потрапили дві персональні сторінки політиків із цієї партії – Ігоря Палиці та Ірини Суслової.

"Перший незалежний"

Медіа, що утворилося після закриття медведчуківських каналів "Перший незалежний" також багато витрачає на свою рекламу. Телеканал вклав у рекламу на фейсбуці 16,9 тисяч доларів і потрапив у десятку сторінок із найбільшими витратами.

До двадцятки також потрапили сторінки 112.ua і NEWSONE TV. Загалом телеканали, пов'язані з Віктором Медведчуком, за перші шість місяців 2021 року витратили на рекламу понад 46 тисяч доларів.

"Європейська Солідарність" і Петро Порошенко

ЄС витратив на рекламу у фейсбуці 37 тисяч доларів. Значна частина цих витрат – сторінка самого Петра Порошенка, з якої витратили понад 13 тисяч доларів.

Володимир Гройсман

Колишній прем'єр посідає 12 місце, оскільки стабільно вкладає гроші у свою сторінку. За перші пів року він витратив 12,3 тисяч доларів.

В середньому 23% витрат припадає на сторінки, які неможливо чітко ідентифікувати, втім, вони активно просувають контент за та/чи проти політиків та партій.

Серед найактивніших у 2021 році сторінки:

"Монітор",

політичні коментатори "Руслан Бизяев",

"Михаил Чаплыга",

"Система".

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Загальні витрати партій

Видатки з партійних сторінок є значно меншими і становлять в середньому 18%. Відзначимо, що лише політичні партії публічно звітують про походження коштів та про витрати. Відтак існує проблема з точки зору контролю таких видатків.

Із партійних сторінок витрати на рекламні дописи порівняно невеликі – на них припадає лише близько 16% від загальної суми коштів, витрачених на політичну рекламу.

Лише 20 партій у 2021 році витратили зі своїх офіційних сторінок понад 500 доларів, а понад дві третини витрат із партійних сторінок припадає на сторінки "Слуги народу" та партії "За майбутнє".