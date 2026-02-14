Різниця колосальна: Зеленський назвав кількість полонених Росії та України

Президент Зеленський назвав кількість полонених Росії та України станом на лютий 2026. На жаль, є різниця у кілька тисяч осіб.

Про це президент розповів під час Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого, передає 24 Канал.

Скільки українців та росіян у полоні?

Наразі у росіян знаходиться у полоні 7 тисяч українців. Натомість у нас – лише більше ніж 4 тисячі окупантів.

Тож Україна готова провести наступний обмін полоненими.

Ми готові провести обмін. Якщо вони будуть готові "всіх на всіх" – супер, якщо тисячу на тисячу – не чудово, але добре. Але навіть якщо вони готові 100 на 100 – будь-який крок для нас є позитивним рішенням,

– зазначив президент.

Нагадаємо, що останній обмін полоненими 157 на 157 пройшов 5 лютого. Серед тих, хто повернувся додому, є представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних сил, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Із захисниками також повернулися цивільні.

Натомість у Росію відправилися "привілейовані" кадирівці і в'язні, які невдовзі знову підуть на фронт.

Інші заяви Зеленського