Передача ATACMS Україні: у Пентагоні прокоментували, чи нададуть додаткові ракети

У Пентагоні відповіли на питання, чи будуть Україні й надалі надавати далекобійні ракети ATACMS. У США заявили, що не будуть публічно оголошувати подробиці щодо майбутніх пакетів допомоги.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу заявила, що США регулярно консультуються з Україною щодо того, що необхідно для оборони.

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США не розкривають подробиць щодо майбутніх постачань Україні

Сінх відмовилась коментувати питання про те, чи надаватимуть США Україні ракети ATACMS й надалі.

Ми регулярно консультуємося з українцями щодо того, що їм потрібно. Але я не збираюся анонсувати нічого, що може бути включено в майбутні пакети,

– сказала вона.

Зазначимо, що у Білому домі раніше підтвердили інформацію, що Україні нещодавно надали далекобійні ракети ATACMS дальністю до 165 кілометрів.

17 жовтня президент України Володимир Зеленський теж підтвердив, що українські військові використали ATACMS під час удару по російських аеродромах на окупованих територіях у Луганську та Бердянську. А головнокомандувач Валерій Залужний навіть показав відео пусків цих ракет.

Передачу ATACMS тримали у секреті

Видання Politico повідомило, що рішення про далекобійні ракети для України ухвалили ще 30 серпня, натомість Київ отримав їх у межах пакета військової допомоги від 21 вересня. Однак постачання цих ракет тримали у секреті, щоб зберегти елемент несподіванки для Росії і країна-терористка не встигла перемістити склади техніки за межі, куди сягають ATACMS.

Однак видання зауважило, що міністр оборони США Ллойд Остін був проти постачання, посилаючись на обмежені запаси таких ракет у США. Однак згодом він все ж погодився на передачу лише тієї версії ATACMS, яка має обмежену дальність близько 160 кілометрів та оснащена касетними боєприпасами, які завдають максимальної шкоди незахищеним цілям, наприклад, літакам.