Скільки ракет та дронів залишилось у Росії: відповідь речника Повітряних сил

Росіяни масовано обстрілюють українські території, але їхні можливості не безмежні. У Повітряних силах підрахували приблизну кількість ракет, які ще залишилися у Росії.

Під час онлайн-конференції речник Повітряних Сил Юрій Ігнат дав оцінку авіаційному забезпеченню російської армії. Ігнат зауважив, що Росія може виготовляти ракети самостійно, пише 24 канал.

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У росіян залишились 120 "Іскандерів"

Юрій Ігнат, посилаючись на дані розвідки, заявив, що у Росії залишилися 120 ракет "Іскандер". При цьому такі ракети, як Х-101 та "Калібр" росіяни можуть виготовляти самостійно.

Водночас речник повідомив, що для ураження цілей в Україні противник використовує високоточну зброю. Зокрема, іранські дрони-камікадзе.

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