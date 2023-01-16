Наразі їх неможливо збити: скільки Росія може мати ракет, якими били по будинку в Дніпрі
Джерело:Укрінформ
Під час масованої ракетної атаки 14 січня російські терористи влучили ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі. Такі ракети використовують для знищення авіаносних груп у морі.
Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат наголосив, що такі ракети українські засоби протиповітряної оборони збити не можуть. Зокрема, за 10 місяців війни це не вдалось зробити жодного разу.
До теми Та сама ракета, якою били по торговому центру в Кременчуку, – Ігнат про удар по Дніпру
Скільки ракет Х-22 має Росія
Ігнат зазначив, що російські запаси відповідних ракет можуть становити сотні одиниць.
При цьому, за його словами, раніше Україна також мала на озброєнні ракети Х-22, однак частина з них була передана Росії у вигляді оплати боргів за газ, а частина – порізана на металолом.
Речник запевнив, що усі російські терористи обов'язково будуть покарані.
Окупанти дислокуються зараз на аеродромі "Шайківка" в Росії. Вже і командира оприлюднили, і його сім'ю. Усі злочинці будуть покарані, це зрозуміло. Я думаю, що списки особового складу, напевно, усього полку, є у наших спецслужб,
– сказав речник.
Він додав, що наразі можна легко дізнатися про всіх російських злочинців поіменно – від екіпажу, який виконував наказ, до верхівки, яка віддавала наказ стріляти по густонаселеному місту ракетою Х-22, похибка якої може становити до 600 метрів.
Останні новини з Дніпра
- Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 осіб. Також є багато постраждалих. Пошуки людей під завалами досі тривають. Безвісти зниклими вважались 46 осіб. Встановлено перебування 11 осіб, доля 35 осіб з'ясовується.
- Окрім цього, трагічна історія трапилась із родиною, яка втекла від обстрілів з Нікополя до Дніпра. Так, подружжя Ірини та Максима загинуло внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку. Сиротами залишились 9-річний Тимур та 14-річна Кароліна.
- Через влучання ворожої ракети в багатоповерхівку Дніпра загинули дві найкращі подруги Ірина та Ольга, які в момент атаки проходили повз будинок.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на терористичний російський удар по житловому будинку в Дніпрі. Він заявив, що всіх причетних до цього терору обов'язково знайдуть.