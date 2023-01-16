Наразі їх неможливо збити: скільки Росія може мати ракет, якими били по будинку в Дніпрі

Під час масованої ракетної атаки 14 січня російські терористи влучили ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі. Такі ракети використовують для знищення авіаносних груп у морі.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат наголосив, що такі ракети українські засоби протиповітряної оборони збити не можуть. Зокрема, за 10 місяців війни це не вдалось зробити жодного разу.

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Скільки ракет Х-22 має Росія

Ігнат зазначив, що російські запаси відповідних ракет можуть становити сотні одиниць.

При цьому, за його словами, раніше Україна також мала на озброєнні ракети Х-22, однак частина з них була передана Росії у вигляді оплати боргів за газ, а частина – порізана на металолом.

Речник запевнив, що усі російські терористи обов'язково будуть покарані.

Окупанти дислокуються зараз на аеродромі "Шайківка" в Росії. Вже і командира оприлюднили, і його сім'ю. Усі злочинці будуть покарані, це зрозуміло. Я думаю, що списки особового складу, напевно, усього полку, є у наших спецслужб,

– сказав речник.

Він додав, що наразі можна легко дізнатися про всіх російських злочинців поіменно – від екіпажу, який виконував наказ, до верхівки, яка віддавала наказ стріляти по густонаселеному місту ракетою Х-22, похибка якої може становити до 600 метрів.

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