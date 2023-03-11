Скільки ракет Росія запустила по Україні під час масованих атак: у Міноборони назвали кількість

Росіяни вже здійснили понад 10 масованих ракетних ударів по Україні. Кількість ракет, які вони випустили під час обстрілів, перевищила 800.

Станом на 10 березня окупанти запустили по Україні 821 ракету під час масованих атак. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков. Мовиться лише про крилаті та балістичні ракети.

До теми Росіяни за день витратили на атаку по Україні запас ракет, який виготовляли місяць, – розвідка

Успішна робота NASAMS

Резніков назвав такі цифри під час зустрічі з норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом в рамках його візиту до Києва. Міністр додав, що кожні 10 застосувань системи NASAMS, до надання яких долучилася Норвегія, означає 10 збитих ракет агресора, 10 збережених будівель та сотні врятованих життів.

Норвезький політик наголосив, що його країна планує передати Україні пускові установки, пункти управління вогнем та ракети до систем зенітних ракетних комплексів NASAMS.



Резніков та норвезький колега / Фото Міноборони

Загальна кількість ракет – понад 5 тисяч

Президент Володимир Зеленський у березні заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні вже понад 5 тисяч ракет і більш як тисячу ударних дронів. Мовиться про загальну кількість, тобто не лише під час масованих обстрілів.