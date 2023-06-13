Скільки ракет і "Шахедів" Росія запустила по Україні минулої доби: уточнення від Генштабу

Триває 475 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загарбники, попри значні втрати, не відмовляються від планів щодо повної окупації території нашої країни.

Зокрема, окупанти й далі ігнорують закони та звичаї війни, використовують тактику терору, завдають ударів та здійснюють обстріли як військових, так і цивільних об'єктів.

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Росіяни продовжують цинічні обстріли

Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши:

16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555,

4 іранські ударні БпЛА Shahed.

Ворог бив по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ вдалося знищити:

11 крилатих ракет,

один ударний дрон.

Окрім того, загарбники завдали 29 авіаційних ударів та здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. На жаль, внаслідок атак:

є загиблі та поранені серед цивільних,

зруйновано та пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, житлові будинки, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулись 22 бойові зіткнення,

– повідомили у Генштабі.



ЗСУ відбивають атаки окупантів / Фото Генштабу ЗСУ

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не має суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявляють. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України. На її полігонах триває підготовка окремих підрозділів противника.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби вони здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:

Карповичі Чернігівської області,

Нововасилівка, Середина-Буда, Атинське, Білопілля, Павлівка, Ободи Сумської області,

Івашки, Уди, Стрілеча, Лук'янці, Ізбицьке, Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп'янському напрямку загарбники завдали авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали:

Кам'янка, Тополі, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Кислівка, Берестове Харківської області,

Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби росіяни вели безрезультатні наступальні дії в районах Веселого та Роздолівки. Також вони завдали авіаційних ударів по населених пунктах:

Білогорівка Луганської області,

Веселе Донецької області.

Своєю чергою, артилерійських ворожих обстрілів зазнали:

Невське, Білогорівка Луганської області,

Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник теж вів марні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки та Білої Гори. Водночас окупанти завдали авіаційних ударів в районах Григорівки та Сухої Балки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів:

Васюківка,

Оріхово-Василівка,

Григорівка,

Богданівка,

Іванівське,

Дружба,

Торецьк,

Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку загарбники не проводили наступальних дій. Натомість вони завдали авіаційного удару в районі Авдіївки та здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів:

Авдіївка,

Сєверне,

Водяне,

Первомайське,

Нетайлове,

Карлівка Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські захисники відбили усі 14 атак противника в районі Мар'їнки. Водночас ворог завдав в межах міста авіаційного удару та здійснив артилерійські обстріли в районі населених пунктів:

Красногорівка,

Мар'їнка,

Георгіївка,

Максимільянівка,

Побєда,

Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники:

завдали авіаційного удару в районі населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка,

здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка, Сторожеве, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби окупанти завдали авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області та здійснили артилерійські обстріли низки населених пунктів, серед яких:

Времівка, Новопіль Донецької області;

Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Жереб'янки, Кам'янське Запорізької області;

Зміївка, Козацьке, Миколаївка, Вірівка, Інженерне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.



Українські захисники стримують російську навалу / Фото Генштабу ЗСУ

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Росіяни обстрілюють евакуаційні пункти на Херсонщині

У затопленій Голій Пристані окупанти обстрілюють евакуаційні пункти та звинувачують у цьому підрозділи ЗСУ. Своєю чергою, окупаційна влада примушує місцеве населення говорити на відеокамеру слова вдячності підрозділам МВС РФ за начебто порятунок та евакуацію.

Хоча весь цей час, так і не дочекавшись допомоги від окупаційної влади, люди були вимушені самотужки рятувати один одного. Після стабілізації ситуації та відходу води, повертаючись у місто, люди стають свідками мародерства та пограбувань власних осель,

– наголосили у Генштабі.

Українські бійці продовжують завдавати загарбникам втрат. Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

пункт управління,

3 райони зосередження особового складу противника, озброєння та військової техніки,

склад боєприпасів,

зенітно-ракетний комплекс,

артилерійський підрозділ на вогневій позиції,

засіб протиповітряної оборони,

станцію радіоелектронної боротьби.



Воїни завдають загарбникам втрат / Фото Генштабу ЗСУ