Військовий оглядач пояснив, скільки ракет Росія виготовляє за місяць і за рік

Днями міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу доручив найбільшій корпорації з виготовлення ракет подвоїти обсяги виробництва. У країни-агресорки відчуваються значні проблеми з виробництва ракетного озброєння.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він розповів, як змінилися виробничі потужності з виготовлення ракет в Росії.

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Мусієнко повідомив, що зараз Росія виробляє близько 40 – 50 ракет на місяць. Мовиться про ракети різного типу, переважно Х-101 та "Калібр".

"Оборонка" одразу працює на війну

Аналітик згадав, що дослідження ракет, які не вибухнули на території України показали, що датою їхнього виробництва був 2022 рік.

Це свідчить, що ледь не одразу оборонка працює на запит військових щодо цих ракет. Тобто виробили і одразу постачають для того, аби застосовувати у війні проти України,

– додав мовець.

Він припустив, що ракети, які були виготовлені у січні 2023 року уже могли бути застосовані в ракетних атаках в березні.

За словами Мусієнка, зараз оборонно-промисловий комплекс Росії фактично працює на поточну ситуацію. Однак зазвичай так не відбувалася, адже частина виробництво має іти "в склад". Це формує так званий недоторканий запас, який повинен зберігатися за будь-яких умов на випадок екстреної ситуації.

"Зараз Росія цим нехтує. Вони одразу використовують проти України все, що можуть виробляти", – підкреслив експерт.

Мусієнко про виробництво ракет в Росії: дивитись відео

Санкції призвели до проблеми

Мусієнко повідомив, що за 2022 рік в Росії було виготовлено 240 ракет Х-101 і 130 ракет типу "Калібр".

До того ж у згаданого російського концерну "Тактичне ракетне озброєння" виникли серйозні проблеми, зауважив Мусієнко. Туди входить ряд компаній, які зараз страждають від санкцій, тож не встигають знайти альтернативу певним елементам, що використовуються у виробництві ракет.

Якщо у 2022 році склади і те, що вони накопичили раніше, дозволило Росії триматися і виробляти, то зараз у них все більше з'являються проблеми,

– додав спікер.

Саме через ці проблеми, до холдингу їздять Сергій Шойгу, Дмітрій Медведєв і рапортують про збільшення обсягів виробництва. Складнощі з цим зараз є, але повною мірою Росія не позбавлена можливості виробляти ракети, резюмував аналітик.

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