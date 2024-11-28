До Москви точно дістануть: які ракети допоможуть Україні ще більше уражати аеродроми Росії

Аби контролювати більшу частину російських аеродромів та мати змогу бити по них ЗСУ зокрема потрібні ракети JASSM з дальністю ураження 370 – 950 кілометрів. В Україні є механізми для їхнього запуску у вигляді літаків F-16.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши, що нині для України оптимальний варіант – це зробити запит саме на отримання ракет JASSM.

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Умови для запуску ракет Tomahawk

Військовий експерт пояснив, що навіть одного літака F-16 буде достатньо, щоб відпрацювати по ворожому об'єкту декількома ракетами JASSM.

"Один літак F-16 може підіймати 2 таких ракети. До Москви вони точно дістануть. Щодо Tomahawk ситуація складніша. Цій ракеті пів сотні років, саме з неї майже всі радянські та російські ракети "змальовані": Х-55, Х-555, "Калібр", Х-101. Її буде дуже складно запустити, повітряного та корабельного механізмів для цього в Україні немає", – зауважив Світан.

Наземний механізм запуску Tomahawk, зі слів Світана, передбачає розгортання корабельних пускових установок Mk-41, як це зробили поляки, розмістивши на своїй території систему дальнього протибалістичного контролю.

Ця установка, як пояснив військовий експерт, багатофункціональна. За її допомогою можна запускати в тому числі Tomahawk.

Тільки після того, як на території України буде розміщена така установка або подібна їй, можна робити запит на отримання Tomahawk,

– зазначив Світан.

Скільки ракет потрібно ЗСУ

Storm Shadow і SCALP налічується сотні різних модифікацій (дальність ураження 270, 560 кілометрів), а от JASSM виготовлено орієнтовно тисячі одиниць.

Якщо говорити про Storm Shadow і SCALP, то ЗСУ могли б отримати десятки цих ракет, а JASSM – сотні одиниць. На 1 об'єкт рівня аеродрому чи арсеналу потрібно орієнтовно 10 ракет,

– зазначив Світан.

Зі слів військового експерта, на відстані до 300 кілометрів в Росії розміщується понад 200 військових об'єктів. Аби повноцінно відпрацювати по них, ЗСУ необхідно понад 2 тисячі ракет.

Нагадаємо, парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію і закликала членів Альянсу передати Україні ракети середньої дальності ураження (1000 – 5500 кілометрів). Серед таких ракет – Tomahawk.