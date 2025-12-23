Відбили потужну атаку: в Повітряних Силах розповіли про збиття цілей і заслугу пілотів F-16
- Під час масованої атаки російська армія запустила 673 засоби повітряного нападу, включаючи 38 ракет, з яких 34 були збиті.
- Основну роль у знищенні цілей зіграли пілоти тактичної авіації, зокрема, льотчики на винищувачах F-16, завдяки підтримці міжнародних партнерів.
Вночі та зранку 23 грудня російська армія здійснила потужну та масовану ракетно-дронову атаку. Немало цілей було знищено завдяки зусиллям усіх складових Сил оборони. Зразкову роботу зі знищення крилатих ракет показали льотчики на винищувачах F-16.
Що розповіли в Повітряних Силах про масовану атаку на Україну?
Російська атака на інфраструктуру та цивільні об'єкти, на жаль, завдала пошкоджень та руйнувань. Загалом ураження є на 21 локації. Крім того, руйнування сталися через падіння уламків. За словами Юрія Ігната, вночі та зранку ворог запустив 673 засоби повітряного нападу, серед яких було 38 ракет.
Ракети й дрони рухалися всією територією України й досягли навіть Львівської області. Також серйозні наслідки знову є на Одещині. Протиповітряна оборона збивала цілі й на Хмельниччині, Тернопільщині та Житомирщині. Вдалося знищити 34 ракети – тобто майже всі. Як зазначив Ігнат, величезна кількість збитих цілей досягається величезною роботою усіх сил безпеки та оборони.
Основна заслуга в цьому саме пілотів тактичної авіації, наших льотчиків, зокрема, F-16. Командувач Повітряних сил відзначає їхню роботу. Також роботу всіх складових Сил оборони, які долучилися до збиття решти повітряних цілей,
– зазначив речник.
Ігнат додав, що завдяки підтримці міжнародних партнерів українські захисники показують хороший відсоток знищення цілей. Цього б важко було б досягти без постачання ракет. Військові кажуть, що готові захищати Україну, але потребують для цього засобів, аби працювати по ворожих ракетах. Водночас Юрій Ігнат від імені Повітряних Сил висловив вдячність партнерам за допомогу.
Де були наслідки масованої атаки Росії?
У Києві внаслідок атаки пошкоджено скління вікон багатоповерхового будинку у Святошинському районі. Відомо, що щонайменше 5 людей травмовані, троє з яких – у критичному стані. У Вишгородському районі через ворожу атаку загинула жінка та сталась пожежа у приватному будинку.
Російська армія вдарила безпілотниками по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Там є руйнування.
Внаслідок масованої атаки на Рівненщині пошкоджено енергооб'єкт. Без світла залишилися близько 300 тисяч абонентів. Також пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та автомобілі.
На Житомирщині також атаковано цивільну інфраструктуру. 6 людей дістали поранення, серед них – неповнолітні. 4-річна дитина померла в лікарні через отримані травми.