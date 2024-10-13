"Калібри" вкотре націлені на Україну: скільки ракетоносіїв зараз перебуває у Чорному морі
Ворог продовжує тримати в акваторії Чорного моря носії крилатих ракет типу "Калібр". Станом на неділю, 13 жовтня, Росія утримує там 2 таких ворожих кораблі.
Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
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Ракетоносії у морі
В Чорному морі зафіксовано 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет. Також у Військово-морських силах повідомили, що в Середземному морі є 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 0 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.
Скільки ракетоносіїв Росії у морі / Інфографіка Військово-морських сил ЗСУ