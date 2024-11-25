Колосальні жертви серед окупантів: у Генштабі назвали співвідношення втрат Росії та України

Противнику вдається просуватися на Сході ціною величезних втрат. Анатолій Баргилевич розкрив, у скільки разів більше Росія має загиблих і поранених солдатів, а також знищеної техніки порівняно з Україною.

Очільник Генштабу генерал Анатолій Баргилевич в інтерв'ю журналісту Андрію Цаплієнко повідомив про втрати окупантів, передає 24 Канал.

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Росія дорого платить за агресію

Триває ворожий наступ на Сході і Курщині. Очевидним є те, що російський диктатор Владімір Путін ніколи не рахувався із ціною, яку доводиться платити його країні за агресію проти України. І ось тепер, як говорив президент Зеленський, він поспішає загарбати якомога більше чужої території до інавгурації Дональда Трампа, хоч би там що. У цьому поспіху окупаційна армія зазнає великих втрат.

Так, за словами генерала Баргилевича, кількісне співвідношення втрат Україні і Росії становить 1 до 6 або навіть 7. Начальник Генштабу підкреслив, що йдеться саме про колосальні втрати у противника.

Наразі вже відомо, що агресор втратив загиблими і пораненими понад 730 тисяч солдатів і десятки тисяч одиниць різної техніки.