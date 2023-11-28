Скільки Росія витратила на "Майдан-3": колосальна сума

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні й поширити паніку. Зокрема, окупанти вигадали так званий "Майдан-3".

Андрій Черняк – представник ГУР МО – розповів, що брехня про "Майдан-3" – стала найдорожчою від 2014 року. Хоча на дискредитацію Революції Гідності окупанти витратили десятки мільйонів доларів.

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Загальний бюджет операції сягнув 1,5 мільярда доларів, а для її ведення у телеграмі пішло 250 мільйонів доларів,

– мовиться у повідомленні.

Фейк про "Майдан-3": що відомо

Володимир Зеленський у листопаді 2023 року попередив, що Росія готується до масштабної дезінформаційної кампанії. Ці ганебні плани ворога підтвердила українська розвідка, а також – українські партнери. Метою ворога є спробувати вчинити розкол в українському суспільстві. Окупанти хочуть створити "хаос" всередині України та, зрештою, усунути президента.

"Майдан для них – це переворот, тому операція зрозуміла", – наголосив Зеленський.

Росія веде активну інформаційну війну. Ворог атакує Україну не тільки ракетами та дронами, але й фейками. Водночас російські окупанти не зможуть досягнути жодних своїх цілей.