росія втратила у війні в Україні тисячі лейтенантів і капітанів, – представник Пентагону

російські окупанти щодня зазнають втрат у війні проти України. Чимало вбитих загарбників були офіцерами.

Генштаб Збройних Сил України щодня озвучує дані про ліквідованих російських окупантів. 22 липня їх кількість склала 39 тисяч. За одну добу українським військовим вдалося знищити 150 ворогів.

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Такі дані про кількість щоденних втрат росіян підтверджують і в Міністерстві оборони США. Хоча там дещо різниться загальна кількість вбитих. У Пентагоні подають цифру про 15 тисяч вбитих та близько 45 тисяч поранених.

Однак американці вказують на той факт, що серед загиблих близько тисячі лейтенантів та капітанів. А також сотні полковників та "чимало" генералів.

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росія приховує кількість загиблих

Водночас росія не озвучує дані про кількість загиблих своїх військових у війні проти України. В кремлі вирішили засекретити дані про смерть військових навіть у мирний час. Востаннє російська влада озвучувала дані про кількість вбитих ще 25 березня. Тоді вони офіційно підтвердили 1351 загиблого. Хоча ймовірно, що ці дані озвучили випадково.

Водночас лише під час боїв за Сєвєродонецьк та Лисичанськ українські військові знищили близько 11 тисяч загарбників. Такі дані наводив міністр оборони України Олексій Резніков. При цьому близько 2 тисяч були бойовиками з окупованої Луганщини, а ще до 9 тисяч – російські військові. Понад 20 тисяч окупантів було поранено. Третина з них отримала важкі травми з ампутаціями кінцівок.

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