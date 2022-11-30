За переговори з Україною виступає все більше росіян: ЗМІ назвали цифри

У Росії вчергове провели закрите соцопитування щодо підтримки війни в Україні. Повідомляється, що замовили його у Кремлі.

За його результатами з'ясувалося, що кількість тих, хто підтримує війну, значно зменшилася. Натомість все більше росіян виступають за проведення мирних перемовин.

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Скільки росіян хочуть продовження війни

Так, за даними опитування, за переговори з Україною зараз виступають близько 55% росіян, а за продовження війни – 25%, що значно менше показників до оголошення "часткової мобілізації". Однак й 25% – це дуже багато від понад 140 мільйонної нації.

Загалом такі дані збігаються з результатами жовтневого опитування "Левада-Центру", де "за" та "швидше, за" мирні переговори виступили 57% росіян, а "за" та "швидше, за" продовження геноциду – 27%.

"Левада-Центр" – це єдиний великий незалежний соціологічний центр у Росії.

При цьому ще у липні 2022 року опитування показували, що за мир з Україною виступають лише 30% росіян. Через таке погіршення даних російська влада планує обмежити кількість відкритих опитувань на цю тему.

Наміряти зараз можна всякого, краще цього не робити,

— підкреслило ЗМІ джерело, близьке до Кремля.

Що повпливало на зміну думки

Цікаво, що думка населення Росії почала змінюватися лише після того, як їхня держава постійно почала отримувати поразки в Україні, неприкрито забирати "диванних воїнів" на фронт, а також коли миле "Бавовнятко" все частіше стало гратися у їхніх кордонах.

До цього доля українців їм була байдужою. Ба більше, вони неприкрито закликали до геноциду в Україні.

Ба більше, за словами директора "Левада-Центру", підтримка війни серед росіян залишається високою, однак у них немає бажання брати участь у ній особисто. Тож очікувати на масові антивоєнні виступи не варто.

Також політолог країни-агресорки Володимир Гельман заявив ЗМІ, що динаміка ставлення росіян до війни навряд чи підштовхне російську владу до переговорів з Україною, адже російська сторона не готова йти на поступки. "Та й загалом перспективи переговорів залежать від перебігу бойових дій, а зовсім не від уподобань учасників опитувань", – заявив він.

Тож усе, що можуть робити українці надалі – це вірити у перемогу та усіма способами та силами підтримувати ЗСУ.

Як змінювалася підтримка росіянами війни

На початку повномасштабної війни за даними політтехнолога Віктора Тарана, 71% росіян відчував гордість через війну з Україною, а майже три чверті – підтримували війну проти України.

У липні за даними закритого опитування 30% росіян вважали, що "бойові дії в Україні" потрібно "зупинити якнайшвидше", натомість 57% опитаних бажали продовження війни.

У вересні, за декілька днів до оголошення часткової мобілізації у Росії, за даними опозиціонера Аббаса Галлямова, 44% опитаних росіян виступали за продовження бойових дій і так само 44% проголосували за негайний перехід до перемовин.

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