Ще 1110 "демобілізованих" окупантів та понад 100 одиниць техніки: втрати ворога на 16 липня

Ситуація на фронті залишається складною і напруженою. Попри перевагу ворога в особовому складі та техніці, українським військовим вдається завдавати йому величезних втрат. Станом на 16 липня вбитими або пораненими є понад 560 тисяч російських загарбників.

Не пасуть задніх наші захисники у знищенні ворожого озброєння. Так, нещодавно було уражено комплекси зв'язку та спостереження, а також місця базування російських загарбників.

Дивіться також Росія забрала ракетоносії з Криму: Братчук сказав, які загрози залишились

Втрати окупантів у цифрах

особового складу – 561400 (+1110) осіб;

танків – 8227 (+13);

бойових броньованих машин ‒ 15862 (+36);

артилерійських систем – 15368 (+44);

РСЗВ – 1119 (+0);

засоби ППО – 892 (+0);

літаків – 361 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12193 (+45);

крилаті ракети – 2398 (+0);

кораблі /катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 20680 (+57);

спеціальна техніка – 2577 (+8);

Втрати росіян на 16 липня / Фото Генштаб

Зазначимо, що Росія сама не шкодує своїх людей. За повідомленням The Telegraph, вона кидає своїх поранених солдатів на "м'ясні штурми". Відправляє навіть тих, хто на милицях.