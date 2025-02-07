Ще 1340 окупантів, 10 танків і засіб ППО: втрати ворога на 7 лютого

Українські захисники змушують платити окупантів велику ціну за агресію. Наразі армія загарбників втратила загиблими і пораненими понад 845 тисяч осіб.

В одній з останніх заяв ОСУВ "Хортиця" йдеться про те, що Росія зазнала більше втрат під Покровськом за січень, ніж за всю Другу чеченську війну. Окупанти намагаються оточити Покровськ із заходу та південного заходу, але наразі успіху не мають, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Які втрати у російських окупантів

З 24 лютого 2022 року по 6 лютого 2025 року армія Росії втратила:

особового складу – близько 846650 (+1340) осіб;

танків – 9975 (+10),

бойових броньованих машин – 20755 (+18),

артилерійських систем – 22785 (+32),

РСЗВ – 1271 (+0),

засоби ППО – 1056 (+1),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24301 (+116),

крилаті ракети – 3054 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 36307 (+96),

спеціальна техніка – 3738 (+1)

Втрати Росії на 7 лютого 2025 рік / Фото Генштаб