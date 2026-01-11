Скільки окупантів "відмінусовано" за день: Генштаб назвав втрати Росії на 11 січня
Щодня російські втрати у війні проти України продовжують зростати. Щодня можливості агресора продовжувати напад слабнуть. Це відбувається завдяки кожному окремому удару та кожній окремій операції.
Наприклад, як тій, що нещодавно провели Сили оборони, уразивши нафтобазу "Жутовська" у Волгоградській області, яка використовується для постачання пального російським військам, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Дивіться також Щонайменше 19 російських генералів: Сили оборони ліквідовують вище керівництво ворожої армії
Які втрати Росії на 11 січня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять:
- особового складу – близько 1 218 940 (+1 130) осіб;
- танків – 11 541 (+11);
- бойових броньованих машин – 23 885 (+3);
- артилерійських систем – 35 952 (+44);
- РСЗВ / MLRS – 1 598 (+1);
- засоби ППО – 1 269 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 104 068 (+654);
- крилаті ракети – 4 155 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 644 (+134);
- спеціальна техніка – 4 039 (+0).
Втрати Росії на 11 січня / Фото Генштаб
Що відомо про останні удари України по російських окупантах?
У населеному пункті Курахівка захисники поцілили по зосередженню особового складу 76 десантно-штурмової дивізії.
У селищі Гірник уражено одразу два об'єкти ворога: командно-спостережний пункт підрозділу зі складу танкового батальйону тієї ж дивізії та пункт управління підрозділу зі складу 41 армії.
Українські військові знищили ешелон з паливно-мастильними матеріалами на нафтобазі "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму. У районі населеного пункту Гірне на Донеччині уражено склад з боєприпасами та матеріально-технічними засобами російських окупантів.
Сили оборони України поцілили у нафтобазу "Осколнєфтєснаб" в Бєлгородській області, виникла масштабна пожежа. Було також атаковано склад МТЗ 20-ї мотострілецької дивізії Росії, щоб порушити логістику окупантів на Донеччині.