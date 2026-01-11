Скільки окупантів "відмінусовано" за день: Генштаб назвав втрати Росії на 11 січня

Наприклад, як тій, що нещодавно провели Сили оборони, уразивши нафтобазу "Жутовська" у Волгоградській області, яка використовується для постачання пального російським військам, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять:

Втрати Росії на 11 січня / Фото Генштаб

У населеному пункті Курахівка захисники поцілили по зосередженню особового складу 76 десантно-штурмової дивізії.

У селищі Гірник уражено одразу два об'єкти ворога: командно-спостережний пункт підрозділу зі складу танкового батальйону тієї ж дивізії та пункт управління підрозділу зі складу 41 армії.

Українські військові знищили ешелон з паливно-мастильними матеріалами на нафтобазі "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму. У районі населеного пункту Гірне на Донеччині уражено склад з боєприпасами та матеріально-технічними засобами російських окупантів.