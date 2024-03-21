Квитки на концерт Кобзона отримали ще 750 окупантів: втрати ворога станом на 21 березня
21 березня 2024, 07:50
Джерело:Генштаб
Українські захисники продовжують тримати оборону на кількох напрямках на Сході та Півдні. Нашим військовим вдається стримувати ворога, завдаючи йому значних втрат у техніці та особовому складі.
Так, військо противника в Україні втратило понад 430 тисяч солдатів. Лише за минулу добу українські сили ліквідували 750 окупантів.
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Втрати ворога
Також захисники "відмінусували" 4 танки, 16 БМП, 26 артилерійських систем та 1 РСЗВ. Зранку агресор здійснив ракетну атаку на столицю. Ворог випустив 31 ракету. Серед них дві балістичні – "Іскандер" та "Кинджал", а також 29 крилатих ракет Х-101/Х-555.
- особового складу – близько 433840 (+750) осіб ,
- танків – 6832 (+4),
- бойових броньованих машин – 13074 (+16),
- артилерійських систем – 10740 (+26),
- РСЗВ – 1018 (+1),
- засоби ППО – 721 (+0),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10),
- крилаті ракети – 1922 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14242 (+44),
- спеціальна техніка – 1741 (+3)
Втрати окупантів станом на 21 березня / Фото Генштаб
Що відбувається на фронті:
- За минулу добу відбулося 70 бойових зіткнень.
- Зокрема, на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області. Там ворог, використовуючи авіацію, намагався прорвати українську оборону.
- На Бахмутському напрямку захисники відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.
- На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував українські позиції в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.
- На Херсонському напрямку тричі ходив в атаку на позиції наших військ на лівому березі Дніпра.
- Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.