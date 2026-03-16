Знищено 760 окупантів, ППО та катер ворога: втрати Росії у війні на 16 березня

Українські захисники успішно знищують противника. Втрати ворога перевищують кількість залучених новобранців.

Не в останню чергу – це заслуга операторів дронів. Так, за словами, Володимира Зеленського, Росія почала втрачати 30 – 35 тисяч солдатів щомісяця передусім завдяки українській тактиці з використання дронів.

Скільки окупантів ліквідовано на 16 березня 2026 рік?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

особового складу – близько 1 279 930 (+760) осіб;

танків – 11 781 (+0);

бойових броньованих машин – 24 215 (+2);

артилерійських систем – 38 457 (+19);

РСЗВ – 1 687 (+1);

засоби ППО – 1 333 (+1);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 349 (+0);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 181 153 (+1 883);

крилаті ракети – 4 468 (+0);

кораблі / катери – 33 (+1) (підтверджено результат попередніх уражень);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 83 624 (+111);

спеціальна техніка – 4 091 (+2).

Втрати Росії у війні на 16 березня / Фото Генштаб

