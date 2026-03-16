24 Канал Новини України Знищено 760 окупантів, ППО та катер ворога: втрати Росії у війні на 16 березня
16 березня, 06:39
Знищено 760 окупантів, ППО та катер ворога: втрати Росії у війні на 16 березня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Росія втратила 760 солдатів, 1 РСЗВ та 1 катер за останню добу.
  • З початку повномасштабного вторгнення було знищено близько 1 279 930 особового складу ворога, 11 781 танк і 181 153 безпілотників.

Українські захисники успішно знищують противника. Втрати ворога перевищують кількість залучених новобранців.

Не в останню чергу – це заслуга операторів дронів. Так, за словами, Володимира Зеленського, Росія почала втрачати 30 – 35 тисяч солдатів щомісяця передусім завдяки українській тактиці з використання дронів.

Скільки окупантів ліквідовано на 16 березня 2026 рік?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 279 930 (+760) осіб;
  • танків – 11 781 (+0);
  • бойових броньованих машин – 24 215 (+2);
  • артилерійських систем – 38 457 (+19);
  • РСЗВ – 1 687 (+1);
  • засоби ППО – 1 333 (+1);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 349 (+0);
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 181 153 (+1 883);
  • крилаті ракети – 4 468 (+0);
  • кораблі / катери – 33 (+1) (підтверджено результат попередніх уражень);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 624 (+111);
  • спеціальна техніка – 4 091 (+2).

Втрати Росії у війні на 16 березня / Фото Генштаб

Що відомо про останні втрати росіян у війні?

  • 15 березня Сили оборони України вдарили по російських об'єктах у Криму, пошкодивши радіолокаційні станції 59Н6-Е та 73Е6. Також було уражено пускову установку ЗРК С-400 "Тріумф" поблизу Дальнього.

  • ЗСУ вразили склади зберігання БпЛА та матеріально-технічного забезпечення на окупованих територіях Запорізької області. 14 березня також були завдані удари по скупченню російських військ у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

  • Сили оборони України атакували Афіпський НПЗ та інфраструктуру порту Кавказ, спричинивши пожежу та пошкодження. Ці об'єкти важливі для логістики російської армії.

  • Українські захисники уразили військовий аеродром Майкоп в Адигеї, уразивши об'єкти інфраструктури летовища. 