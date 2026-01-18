Знищено ще кілька сотень окупантів, 5 танків і РСЗВ: втрати Росії у війні на 18 січня
- З початку вторгнення Росія втратила близько 1 226 420 осіб, 11 571 танків, 23 919 бойових броньованих машин, 36 294 артилерійські системи, 1 616 РСЗВ.
- На 18 січня 2026 року російські втрати включають також 109 450 БпЛА, 4 163 крилаті ракети, 74 706 одиниць автомобільної техніки та 434 літаки.
Втрати агресора у розв'язаній ним війні в Україні щодня зростають. Українські захисники влучними ударами знищують ворожих солдатів та їхню техніку.
Загибель великої кількості громадян Росії, втім, не змушують диктатора зупиняти війну. Так, наприклад, окупанти продовжують штурмувати Куп'янськ, хоча там рівень російських втрат до українських становить 27 до 1, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Які втрати Росії у війні на 18 грудня 2026 рік?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила
- особового складу – близько 1 226 420 (+830) осіб;
- танків – 11 571 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 919 (+5);
- артилерійських систем – 36 294 (+33);
- РСЗВ – 1 616 (+1);
- засоби ППО – 1 278 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 109 450 (+845);
- крилаті ракети – 4 163 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 74 706 (+105);
- спеціальна техніка – 4 044 (+0).
Втрати ворога у війні на 18 січня 2026 рік / Фото Генштаб
Що відомо про останні влучні удари по окупантах?
Сили оборони України влучили по об'єктах ППО ворога у Криму. У районі Донецька українські військові знищили склад безпілотних літальних апаратів.
Українські дрони атакували полігон "Капустин Яр" в Астраханській області, де запускають балістичні ракети середньої дальності з комплексу "Орешник".
Окуповані території Запоріжжя та Херсонщини залишилися без світла через атаки, знеструмлено 450 населених пунктів Херсонської області. У Мелітополі зафіксували дивний світловий стовп, ймовірно, через загоряння підстанції.