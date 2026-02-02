Окупанти пішли на "концерт до Кобзона": втрати ворога на 2 лютого
- Російська армія втратила 850 солдатів за добу, загальні втрати особового складу становлять 1 241 530 осіб.
- Також знищено 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем, та 1083 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Російська армія несе колосальні втрати на війні з Україною. Чергова доба на фронті вбила 850 окупантів.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії у війні на 2 лютого?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 241 530 (+850) осіб;
- танків – 11 627 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 981 (+1);
- артилерійських систем – 36 802 (+25);
- РСЗВ – 1 633 (+1);
- засоби ППО – 1 291 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 121 217 (+1083);
- крилаті ракети – 4 205 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 585 (+146);
- спеціальна техніка – 4 057 (+2).
Які втрати мали окупанти найближчим часом?
Нещодавно ворог на одному з напрямків здійснив механізований наступ з використанням бойових броньованих машин. 225-й ОШП зупинив атаку за допомогою FPV-дронів та артилерії. Бійці змогли знищити дві одиниці техніки та ліквідувати десантників у стрілецькому бою.
ЗСУ атакували військові об'єкти росіян на окупованих територіях, зокрема, ремонтну базу в Запорізькій області та пункт управління БпЛА в Донеччині. Також були уражені точки окупнатів на території Росії.
На Донеччині українські розвідники ліквідували громадянина Кенії, який воював на боці російської армії.