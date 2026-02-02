Окупанти пішли на "концерт до Кобзона": втрати ворога на 2 лютого

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Це реально, – підполковник відповів, коли ЗСУ зможуть знищувати 50 тисяч росіян на місяць

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

Втрати Росії станом на 2 лютого 2026 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нещодавно ворог на одному з напрямків здійснив механізований наступ з використанням бойових броньованих машин. 225-й ОШП зупинив атаку за допомогою FPV-дронів та артилерії. Бійці змогли знищити дві одиниці техніки та ліквідувати десантників у стрілецькому бою.

ЗСУ атакували військові об'єкти росіян на окупованих територіях, зокрема, ремонтну базу в Запорізькій області та пункт управління БпЛА в Донеччині. Також були уражені точки окупнатів на території Росії.