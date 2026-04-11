Ще 1440 окупантів вирушили у пекло: втрати Росії у війні 11 квітня
- З початку вторгнення Росія втратила близько 1 310 110 військових.
- Серед техніки Росія втратила 24 381 бойову броньовану машину, 11 851 танк, 39 798 артилерійських систем, та 1 726 РСЗВ.
Втрати росіян у війні проти України продовжують зростати. Українські військові щодня змушують шкодувати ворога про напад на нашу країну.
За словами Володимира Зеленського, Україна щомісяця знищує стільки ж окупантів, скільки Росія мобілізує.
Дивіться також Це дуже складно: військовий оглядач пояснив, як ЗСУ вдалось підготувати успішні удари по Криму
Скільки окупантів із технікою ліквідовано на 11 квітня?
За даними Генштабу, втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення становлять:
- особового складу – близько 1 310 110 (+1 440) осіб;
- танків – 11 851 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 381 (+6);
- артилерійських систем – 39 798 (+64);
- РСЗВ – 1 726 (+2);
- засоби ППО – 1 344 (+3);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 231 785 (+2 014);
- крилаті ракети – 4 517 (+0);
- кораблі / катери – 33 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 88 698 (+183);
- спеціальна техніка – 4 121 (+2).
Втрати Росії у війні проти України на 11 квітня 2026 рік / Фото Генштаб
Що відомо про останні успішні удари України по Росії?
9 та 10 квітня українські сили оборони атакували склад боєприпасів поблизу Охримівки Запорізької області, логістичний хаб у районі Новоазовська на Донеччині, склад пально-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ровеньки Луганської області. Крім того, були уражені пункти управління БпЛА в районах Гуляйполя та Новогригорівки Запорізької області, а також Новопетрівки на Донеччині. Також ударів завдано по зосередженню живої сили ворога поблизу населених пунктів Новогригорівка Запорізької області, Часів Яр і Велика Новосілка Донецької області, Перевальськ на Луганщині, а також у районі Краснооктябрського Курської області.
У березні втрати ворога від дронів СБС зросли на 29% порівняно з лютим. Щодня українські військові виконують понад 11 тисяч бойових завдань, а кількість уражених цілей за місяць збільшилась на 50% – до понад 150 тисяч.
Спецпризначенці ГУР знищили останній російський залізничний пором "Славянін" у Керчі, використовуючи безпілотники. Пором "Славянін" відігравав ключову роль у постачанні російських військ у Криму, перевозячи паливо, озброєння та техніку.