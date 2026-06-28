Знову багато вбитих і важкопоранених окупантів: які втрати Росії у війні на 28 червня

Втрати Росії у війні проти України продовжують зростати. Щодня гинуть чи дістають важкі поранення понад тисяча окупантів.

У російському війську не вистачає особового складу. Щоб його поповнити агресор посилює примусову мобілізацію, зокрема серед боржників і колишніх ув'язнених.

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Скільки російських окупантів і техніки знищено з початку війни?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 28 червня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 400 970 (+1 250) осіб;

танків – 12 063 (+3);

бойових броньованих машин – 24 844 (+9);

артилерійських систем – 44 920 (+63);

РСЗВ – 1 901 (+2);

засоби ППО – 1 454 (+7);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземні робототехнічні комплекси – 1 754 (+14);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 500 (+1 889);

крилаті ракети – 4 790 (+0);

кораблі / катери – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 113 135 (+501);

спеціальна техніка – 4 360 (+7).

Втрати Росії в Україні станом на 28 червня 2026 рік / Фото Генштаб

Які ще втрати Україна завдає Росії?

Щодня Сили оборони знищують на фронті тисячі одиниць ворожої техніки, а українські удари дронами і ракетами болюче б'ють по військовому потенціалу ворога в тилу.

Так, у ніч проти 27 червня Україна завдала ракетного удару FP "Фламінго" по заводу "Титан-Баррикады" у Волгограді. Це завод, який виробляє ракетне й артилерійське озброєння. Зокрема, тут виготовляють пускові установки для комплексів "Іскандер", "Тополь-М" і "Ярс", а також артилерійські системи "Мста-С" і "Мста-Б".

Напередодні украхнські дрони прилетіли до Новомосковська, де поцілили в хімічний завод "Азот". Він бере участь у виробництві артилерійських снарядів для окупантів.

Того ж дня СБУ уразила два російські судна військового забезпечення, пором та засоби ППО в Керчі. Атаковані судна перебували на території суднобудівного заводу "Затока" в тимчасово окупованій Керчі.

Нагадаємо, що усі ці удари відбуваються у межах 40-денної операції з примусу Росії до миру, оголошеної Зеленським.