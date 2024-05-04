В ISW розповіли, скільки зараз окупантів воює в Україні

Наразі в Україні дислокуються понад 500 тисяч російських загарбників. Крім цього, щоб поповнювати втрати, ворог постійно є додаткові сили.

Аналітики з Інституту вивчення війни посилаються на заяву командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка. Він розповів, скільки окупантів зараз воює в Україні.

Дивіться також Росія повністю адаптувала своє військо до війни на виснаження, – британська розвідка

Скільки російських загарбників дислокуються в Україні

Павлюк заявив, що на окупованій частині України дислокуються приблизно від 510 000 до 515 000 російських військовослужбовців.

Як зауважили аналітики, ще у січні 2024 року українські офіційні особи повідомляли про те, що в Україні дислоковано близько 462 000 осіб особового складу російських сил і зазначили, що на той момент це був весь сухопутний компонент російських збройних сил.

Тим часом у грудні 2023 року Путін стверджував, що у "зоні бойових дій" перебуває 617 000 російських військовослужбовців, мабуть, включивши території Росії, що межують з Україною.

Ці цифри, ймовірно, включають бойовий склад та інший військовий персонал, який виконує допоміжні функції і не відображає безпосередню бойову міць, яку мають російські сили і яку вони можуть використовувати для наступальних операцій в Україні,

– зазначили в Інституті вивчення війни.

Також вони зауважили, що у грудні 2023 року Путін підписав указ, в якому стверджувалося, що загальна чисельність російських збройних сил становить 2,039 мільйона осіб, з яких 1,32 мільйона є бойовими, що передбачає співвідношення між російським бойовим та небойовим персоналом у середньому приблизно 60 до 40.

Конкретний розподіл російського бойового та небойового персоналу в Україні незрозумілий. Загальне незначне збільшення обсягу російського контингенту на окупованій Україні період із січня до квітня 2024 року свідчить про те, що російські сили, мабуть, направили більшість нещодавно сформованих сил на поточні наступальні операції замість зусиль створення резервів стратегічного рівня,

– припустили аналітики.

Ворог зберігає стабільні темпи поповнення особового складу

Павлюк та Скібіцький переконані, що російські збройні сили, швидше за все, збережуть нинішні темпи поповнення особового складу та не створять додаткові резерви для нових великомасштабних наступальних операцій у 2024 році.

Наразі, за даними української сторони, російські сили втрачають від 25 000 до 30 000 убитих і поранених на місяць. Поки що все вказує на те, що російські сили мають намір зберегти поточну чисельність сил і навряд чи створять значно більше особового складу.

В Інституті вивчення війни також вважають, що Кремлю, ймовірно, доведеться провести ще одну хвилю часткової мобілізації, щоб створити людські сили, необхідні для підтримки темпу поточних російських наступальних операцій, так і для успішного формування резервів стратегічного рівня в найближчому майбутньому. Однак вони переконані, що у найближчому майбутньому цього не відбудеться.

Наразі Росія проводить рівно ту мобілізацію, яка якраз покриває втрати у війні проти України.