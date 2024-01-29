Скільки російської бронетехніки вже знищили Сили оборони: оцінка британської розвідки
Джерело:Міноборони Великої Британії
Сили оборони продовжують знищувати ворожу техніку. Так, лише за минулу добу перетворили на брухт ще 113 одиниць. Скільки бронетехніки вже знищили наші воїни, оцінили в Британії.
Так, розвідка Великої Британії проаналізувала втрати окупаційних військ у бронетехніці. Окрім того, оцінили здатність країни-агресора виробляти нову.
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Скільки бронетехніки вже втратила Росія
У розвідці зазначили, що з 24 лютого 2022-го по 25 січня 2024 року російські сухопутні війська, ймовірно, втратили в Україні приблизно 2600 основних бойових танків і 4900 інших бойових броньованих машин.
Цікаво, що за оцінками відомства, у 2023-му сухопутні війська агресора, ймовірно, втратили приблизно на 40% менше техніки, аніж у перший рік повномасштабної війни.
Втім, зазначили аналітики, цілком ймовірно, що це пов'язано з тим, що війна набула більш позиційного характеру, а російські війська значну частину року провели в обороні.
З жовтня 2023 року, коли російські загарбники активізували наступальні дії на Сході України, їхні втрати у бронетехніці знову почали зростати.
Ймовірно, російські сухопутні війська втратили протягом цього періоду до 365 основних бойових танків і 700 бойових броньованих машин, але досягли лише незначних територіальних здобутків,
– зазначили в розвідці Британії.
Додали, що Росія, ймовірно, може виробляти щонайменше 100 основних бойових танків на місяць. Тож, на думку аналітиків, зберігає здатність компенсувати втрати на полі бою і продовжувати наступальну активність на такому рівні в найближчому майбутньому.
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Втрати ворога на ранок 29 січня
У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони вже знищили:
- особового складу – близько 383 180,
- танків – 6 290,
- бойових броньованих машин – 11 696,
- артилерійських систем – 9 113,
- РСЗВ – 972,
- засобів ППО – 660,
- літаків – 331,
- гелікоптерів – 324,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 049,
- крилатих ракет – 1 846,
- кораблів/катерів – 23,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 149,
- спеціальної техніки – 1 443.