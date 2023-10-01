Масована атака дронами-камікадзе: скільки "Шахедів" знищили Сили оборони за ніч

Ворог у ніч проти 1 жовтня атакував територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили та засоби ППО знищили 16 ударних БпЛА.

Загалом, зафіксували пуски дронів з трьох різних напрямків. Про подробиці нічної атаки відзвітували у Повітряних силах, передає 24 Канал.

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Скільки всього запустили "Шахедів"

У ніч на 1 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Шахед" з південного, південно-східного та північного напрямків: мис Чауда у тимчасово окупованому Криму, Приморсько-Ахтарська й Курська в Росії.

Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 "Шахедів",

– мовиться у повідомленні.



Скільки "Шахедів" збила ППО / Фото Повітряні сили

Друга поспіль масована атака "Шахедами"