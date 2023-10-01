Масована атака дронами-камікадзе: скільки "Шахедів" знищили Сили оборони за ніч
Ворог у ніч проти 1 жовтня атакував територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили та засоби ППО знищили 16 ударних БпЛА.
Загалом, зафіксували пуски дронів з трьох різних напрямків. Про подробиці нічної атаки відзвітували у Повітряних силах, передає 24 Канал.
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Скільки всього запустили "Шахедів"
У ніч на 1 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Шахед" з південного, південно-східного та північного напрямків: мис Чауда у тимчасово окупованому Криму, Приморсько-Ахтарська й Курська в Росії.
Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 "Шахедів",
– мовиться у повідомленні.
Скільки "Шахедів" збила ППО / Фото Повітряні сили
Друга поспіль масована атака "Шахедами"
- Уночі 30 вересня Повітряні сили зафіксували пуск ударних БпЛА "Шахед" з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Близько о 22:20 територією України почала ширитися повітряна тривога.
- Ворог атакував кількома хвилями й запускав дрони з різних напрямків. На жаль, у деяких регіонах зафіксували влучання.
- Так, вибухи уночі 1 жовтня пролунали у Снігурівці на Миколаївщині. Як уточнили в ОВА, влучання зафіксували за межами населеного пункту. Внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан. Окрім того, виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.
- Росіяни масовано атакували й Черкаську область. В Умані пролунало кілька потужних вибухів. Як на ранок повідомили в Черкаській ОВА, окупанти влучили у промислову інфраструктуру, виникли пожежі на складських приміщеннях.
- Під атакою російських загарбників опинився й Кривий Ріг. Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворог влучив у цивільну інфраструктуру. На місці влучання спалахнула пожежа.
- Це вже друга поспіль масована атака "Шахедами". У ніч на 30 вересня росіяни також атакували територію України ударними БпЛА. Загалом було зафіксовано пуски 40 дронів-камікадзе. Сили та засоби ППО знищили 30 "Шахедів".