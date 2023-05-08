Скільки ще в Україні буде холодно: коли суттєво потеплішає
Джерело:Meteoprog
Після теплих та сонячних днів в Україні знову похолодало. У частині областей навіть спостерігаються сильні заморозки, а в Карпатах знову очікується снігопад.
Скільки ще днів надокучатиме прохолодна погода, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.
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Як довго ще буде прохолодна погода в Україні
Синоптик розповідає, що малорухомий антициклон "Tina" облаштувався останніми днями над країнами Балтії та Фінською затокою Він сформувався за умов холодних повітряних мас над Скандинавією.
Завдяки своєму особливому розташуванню, "Tina" сприяє надходженню морозного повітря з північних широт у більш південні. Тож, як наслідок, практично по всій території України температура повітря суттєво знизилася аж до заморозків вночі.
Кібальчич зазначає, що цього тижня синоптичні умови істотно не зміняться. Знову переважатиме холодна погода з періодичними дощами та подекуди грозами.
Окрім того, стійкі північно-східні вітри, а також хмарність будуть додатковою перешкодою для денного прогріву повітря, тому максимальні значення температури очікуються на досить-таки "скромному рівні".
До середини травня утримається прохолодна погода, місцями з дощами та поривчастим вітром,
– прогнозує синоптик.
Зауважимо, раніше Кібальчич писав, що більш інтенсивне тепло варто очікувати вже у другій половині травня. У третій декаді на Півдні та Заходи стовпчики термометрів в окремі дні можуть досягти вже +30 градусів. Також помітно теплішими стануть і ночі.
Прогноз погоди на тиждень
У понеділок, 8 травня, невеликі, подекуди помірні дощі очікуються в південно-західній частині України, а також на Донбасі. Вдень на Сході пориви вітру подекуди сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +3…+9 градусів. Однак, на Волині та крайній Півночі сильні заморозки у повітрі -3…0 градусів. Вдень +12...+17, на Заході лише +9...+14 градусів.За прогнозом Кібальчича, 9 травня