Скільки ще Путін здатен вести війну: розмова з полковником Британії у відставці

Росія зазнає шалених втрат у війні проти України та, ймовірно, не зможе витримувати це понад два роки. Якщо бої продовжуватимуться на нинішньому рівні, то за 2 роки від російської армії мало що залишиться.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зазначивши, що попри це навіть поразка Росії залишить її небезпечною для України. Більше про це, коли Україна зможе повернути Крим і чи здатні окупанти повторити наступ на Харківщину – читайте далі в матеріалі.

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Скільки ще Росія зможе витримувати шалені втрати

В останньому інтерв'ю Times Radio ви сказали, що не думаєте, що російські війська зможуть витримати війну в Україні ще два роки. Однак чинний Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Європі слід бути готовою до десятиліття війни в Україні. Що ви думаєте з цього приводу?

Думаю, що обидва коментарі, ймовірно, мають підстави. Але я, безумовно, мав на увазі втрати Росії в системах ПЗРК.

Останнє оновлення розвідки міністерства оборони Великої Британії повідомило, що вони вважають, що Росія втратила понад 600 000 солдатів убитими. Росія може витримувати ці втрати та постійно їх поповнювати трішки більше, ніж протягом двох років.

Одна з проблем, з якою вони стикаються, полягає в тому, що на фронт відправляється багато недосвідчених солдатів. Це точно неефективно, адже ці солдати знають лише те, як тримати в руках гвинтівку. Унаслідок цього українські солдати, які значно краще підготовлені, можуть ефективніше впливати на поле бою.

Якщо ви подивитеся на новобранців, які вступають до російської армії, то зрозумієте, що це не представники багатих та елітних верств російського суспільства з Санкт-Петербурга та Москви, які ухиляються від призову. Водночас тепер Росії доведеться незабаром почати призивати їх також.

Тому я кажу, що Росія не може витримати це точно до двох років. Я вважаю, що, навпаки, чинний лідер НАТО підкреслює той факт, що навіть поразка Росії залишить її небезпечною для України та Заходу, і вона все ще намагатиметься атакувати нас не лише бомбами та кулями, а й через кібернетичні атаки та інші види діяльності.

Отже, я думаю, що ключове, що я казав у своєму інтерв'ю для The Times, це те, що я намагаюся донести: зараз настав критичний момент для України, і Захід, особливо європейські країни, повинні забезпечити Україні абсолютно все необхідне для перемоги над росіянами в найближчі кілька місяців. Інакше ситуація може стати ще складнішою.

Деякі люди припускають, що Дональд Трамп стане наступним президентом США. А він і його віцепрезидент раніше заявляли, що можуть згорнути підтримку Україні, але поки що це невідомо. Ось чому, на мою думку, Росія не зможе витримати свої нинішні втрати ще більш як два роки.

Що буде з Росією, якщо війна триватиме ще 2 роки

Якщо війна в Україні затягнеться ще на два роки, що може статися з російською стороною після цього терміну, з огляду на моральний стан, сили, військові цілі та стратегії?

Є низка речей, які слід враховувати. Російська економіка зараз перебуває на воєнних рейках, і Росія виробляє більше боєприпасів, ніж країни НАТО разом узяті. Отже, вони можуть продовжувати виготовляти боєприпаси.

Ми знаємо, що Росія втратила тисячі танків і броньованих транспортних засобів, а також багато літаків. Зараз вони не можуть відновити ці втрати в таких кількостях, щоб підтримувати їх у найближчі два роки.

Що стосується економіки, я думаю, вони починають натрапляти на труднощі. Дуже важливо, щоб Захід, і особливо Європа, подбали про те, щоб усі лазівки для експорту російської нафти та газу були ліквідовані. Адже Росія все ще отримує значну частину доходів від цього експорту.

Але якщо бої продовжуватимуться на такому ж рівні, як останні два роки, то за наступні два роки від російської армії мало що залишиться.

Насправді начальник штабу оборони Великої Британії заявив лише на початку цього тижня, що він вважає, що Росії знадобиться 10 років, щоб відновити свою армію до того рівня, який був до 24 лютого 2022 року. Це може бути так, але я думаю, що ми всі добре усвідомлюємо, що Москва все ще намагається загрожувати нам іншими способами. Тому, думаю, зараз для України настав переломний момент.

Основною проблемою, якої Україні не вистачає, крім боєприпасів і далекобійних керованих ракет, є повітряна сила. Ми розуміємо, що F-16, якщо вони не почали прибувати в Україну, то скоро прибудуть. Якщо Україні вдасться почати домінувати в небі, це значно полегшить життя солдатам на землі.

Ще одна річ, про яку я та інші західні оглядачі писали й обговорювали в західних виданнях, – це те, що ми повинні зняти обмеження з України та дозволити українській армії та уряду використовувати далекобійні керовані ракети, такі як Storm Shadow і ATACMS, для ударів по цілях в Росії.



Україні потрібен дозвіл бити вглиб Росії / Getty Images

Здається абсурдним, що Україні не дозволяють знищити аеродроми, з яких запускаються ці ракети й літаки. Часто ці ракети випускають по лікарнях, як це було, наприклад, з онкологічною лікарнею в Києві всього два тижні тому.

Отже, я думаю, що Захід може зробити ще багато чого, щоб підтримати Україну й забезпечити її перемогу. Ми знаємо, що російська армія справді стикається із нестачею живої сили та має проблеми з моральним духом. Здається, що серед російського населення починає зростати невдоволення, і люди нарешті починають усвідомлювати, в яку безнадійну ситуацію Владімір Путін ставить їхніх молодих чоловіків на фронті в Україні.

Коли Британія може дозволити Україні бити по Росії

Володимир Зеленський закликав новий уряд Великої Британії зняти деякі обмеження з далекобійних можливостей України. Утім, здається, що навіть новий прем'єр-міністр Кір Стармер не готовий або не хоче зняти інші обмеження, які б дозволили Україні використовувати далекобійні ракети всередині Росії. Яке ваше ставлення до цього і чи пов'язано це з політичним процесом у США? Чи це просто питання політики уряду Великої Британії?

По-перше, я вважаю, що це помилка. На мою думку, новий прем'єр-міністр Кір Стармер повинен бути сміливим і дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow та інші далекобійні ракети, які виробляє Велика Британія, для ударів по цілях у Росії.

Звичайно, наразі він тільки-но обійняв посаду і звикає бути прем'єр-міністром. Зараз він слідує за американцями, які також обмежують використання цих ракет, а також частково за французами.

Однак сьогодні мене потішила інформація з Берліна, що німці пропонують надати Україні ракети TAURUS, які є аналогічними Storm Shadow, і дозволити їх використання для ударів по території Росії. Я думаю, що це була б суттєва різниця.

Але з перспективи Великої Британії я сподіваюся, що коли новий прем'єр-міністр і нова команда оборони в Лондоні краще зрозуміють ситуацію з війною в Україні, вони дозволять президенту Зеленському та його команді використовувати ці засоби проти цілей у Росії.

Чи можуть окупанти провести новий наступ на Харківщині

Інститут вивчення війни повідомив, що російська сторона перегруповує свої сили в Харківській області та розгортає нові підрозділи й нові сили в зоні бойових дій там. Чи може Росія провести ще один контрнаступ на Харківщині чи інших ділянках фронту?

Думаю, це було б дивно. Цілком зрозуміло, що коли США, Велика Британія та інші дали дозвіл на використання далекобійних ракет для оборони Харкова, це мало значний вплив. Цілком очевидно, що росіяни втратили величезну кількість солдатів.

Знову ж таки, міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що Росія втратила 70 000 солдатів за останні 60 днів, багато з яких загинули в боях під Харковом. Тому я був би дуже здивований. Один з ключових військових концептів – не повторювати невдачу. Отже, якщо росіяни спробують знову перегрупуватися й атакувати Харків, то отримають той самий результат і зазнають величезних втрат.

Чи мають вони можливість перегрупуватися в інших місцях, думаю, це дискусійне питання. Ясно, що багато нових російських військових підрозділів укомплектовані новобранцями. Зрозуміло, що російські новобранці мають дуже мало підготовки.

Для того щоб бути ефективною бойовою силою, потрібно тренуватися. Потрібно працювати танками з піхотою та артилерією. Вони, ймовірно, зможуть зібрати нові війська, але їхні можливості є дуже обмеженими, окрім того, щоб вести вогонь з окопів і звідти пробивати й атакувати противника.

Але, знову ж таки, Росія дуже мало турбується про кількість втрат і готова продовжувати кидати своїх молодих людей у бій. Однак я думаю, що суспільна думка в таких містах, як Москва і Санкт-Петербург, починає змінюватися, коли люди розуміють, скільки солдатів Путін відправив на смерть.

Отже, малоймовірно, що вони зможуть досягти будь-яких суттєвих проривів, принаймні в найближчі кілька місяців.



Наступальні можливості росіян на Харківщині обмежені / Getty Images

Чи здатна Росія захиститися від ударів по ній західними ракетами

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав статтю і закликав зняти обмеження з далекобійних можливостей України та натиснути на Путіна, щоб він погодився на переговори з Києвом на нормальних умовах. Чи може цей план працювати, наприклад, для Дональда Трампа? Чи так легко виграти війну, лише знявши далекобійні обмеження та посадивши Росію за стіл переговорів?

Що ж, це неодмінно допоможе. Якщо обмеження будуть зняті з України, можливість завдавати ударів по цілях у Росії матиме серйозний вплив на здатність Кремля проводити військові операції в Україні. Це без сумніву. Тож у цьому сенсі я думаю, що Борис Джонсон та інші, хто це говорить, – абсолютно праві.

Чи призведе це до припинення вогню і мирних переговорів, які задовольнять президента Зеленського та український народ, – зовсім інше питання. Чи готова Росія відмовитися від багатьох територій, які вона захопила з 24 лютого 2022 року? Я не впевнений в цьому.

Однак, якщо вони зазнають досить сильного удару по своїх тилових районах в Росії, то це може цілком їх підштовхнути до такого. Але абсолютно ключовим, як зазначив Борис Джонсон, є зняття обмежень з України.

На цей момент, ви знаєте, це була нерівна битва. Росії дозволяють завдавати удари по цілях по всій Україні, зокрема лікарнях та школах, але Україні не дозволяють вдаряти по цілях у Росії, звідки запускаються ці ракети. Мені здається, що це абсолютно нелогічно і безглуздо. Тому я б дуже сильно підтримав будь-яку діяльність, спрямовану на те, щоб спробувати зняти ці обмеження.

Якщо буде ухвалене рішення зняти ці обмеження з далекобійних можливостей України, чи зможе Росія захистити свій повітряний простір від західних крилатих ракет?

Я думаю, що росіянам буде дуже складно себе захистити. Ми бачили лише минулого тижня, і я написав статтю в британській газеті Daily Telegraph про це, – ракети протиповітряної оборони переміщують з лінії фронту для захисту палаців Путіна в Москві та в Сочі.

В Інституті війни кажуть, що Росія переоцінює високовартісні місця, які не захищені. Якщо палаци Путіна вважаються в зоні підвищеного ризику, а протиповітряна оборона була зосереджена на аеродромах по лінії фронту, то Україні потрібно їх знищити.

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Росіяни дійсно мають труднощі із захистом від західних крилатих ракет, таких як Storm Shadow або ATACMS. Україні дуже важливо використовувати їх психологічно, а також психологічно для росіян важливо знати, що їхні аеродроми дуже вразливі. Це змінить погляд на речі й, ви знаєте, сподіваюся, призведе до закінчення цієї війни якнайшвидше, як усі хочуть і сподіваються.

Коли Україна може повернути Крим

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що Україна має реалістичний план щодо повернення Криму. Він сказав, що це секретний план і не може розкривати подробиці. Але чи вірите ви, що Україна має шанс це зробити?

Так, я думаю, що Україна абсолютно має шанс повернути собі Крим. Знову ж таки, генерал абсолютно правий, тримаючи свій план у таємниці, як і належить. Ми знаємо, що Військово-морські сили України знищили чорноморський флот, який захищав Крим. Тепер він зник. Ми знаємо, що Україна поступово отримує більший контроль над повітрям.

З огляду на нові системи протиповітряної оборони та прибуття F-16 найближчим часом, якщо Україні вдасться контролювати повітря над Кримом, це дозволить її наземним силам, танкам, броньованим транспортерам мати свободу маневру для звільнення Криму.

Я вважаю, що Крим абсолютно в досяжності України в найближчі кілька місяців, і обговорення цього є корисним, адже Путін знає, що якщо він втратить Крим, то для нього це буде кінцем. Це може привести його до розуму і ми зможемо досягти мирного врегулювання раніше, аніж пізніше.

Але абсолютно точно, що Крим є в полі зору генералів у Києві і є цілком реальна можливість, що Україна може повернути його раніше, ніж пізніше.

Ви бачите можливість наземної операції для повернення Криму, чи мовиться лише про удари на великій відстані та підвищення тиску на російську сторону?

Впевнений, що це була б комбінація всього, що ви сказали. Морські операції, наземні операції, далекобійні удари.

Звичайно, Україні, ймовірно, хотілося б повернути Крим з найменшими втратами, але це буде великим викликом. Але я вважаю, що тепер, коли Україна контролює Чорне море і поступово отримує більше контролю над повітрям, це стає цілком можливим.

Я впевнений, що Україні хотілося б повернути Крим з найменшою шкодою для своїх військ і для самого Криму. Тож подивимося, але я вважаю, що це реально, чого я не зміг би сказати 6 або 12 місяців тому.



Путін розуміє, що втрата Криму є кінцем для нього / Скриншот з відео

Британія працює над потужною зброєю проти дронів: коли ЗСУ можуть отримати

Також в інтерв'ю Times Radio ви сказали, що міністерство оборони Великої Британії працює над лазерною зброєю для перехоплення, наприклад, дронів. Розкажіть, будь ласка, про цю цікаву тему захисту.

Так, я вважаю, що це справді цікава новина. Міністерство оборони Великої Британії цього тижня повідомило, що працює над лазерною зброєю, яка встановлюється на танках і броньованих транспортерах та здатна знищувати кілька дронів за дуже короткий час та за дуже низькою вартістю.

Однією з проблем, яку ми спостерігаємо в Україні, є масове використання дешевих дронів за 500 доларів, які знищують багатомільйонні танки та броньовані транспортери, а для їхньої нейтралізації доводиться використовувати дорогі системи протиповітряної оборони.

Отже, якщо ви маєте лазерну зброю, яка може знищувати велику кількість дронів за короткий час і за дуже низькою ціною, то це дійсно є справжнім так званим "чарівним засобом". І можна сподіватися, що Велика Британія якомога швидше надасть ці засоби для потреб українських сил.

Однією з проблем у Великій Британії з військовими закупівлями та розробкою військових можливостей є те, що це займає дуже багато часу. Британці завжди намагаються зробити речі ідеальними, а не достатньо хорошими. Думаю, що бійці на передовій в Україні віддали б перевагу лазеру, який вже був би достатньо ефективним для знищення великої кількості дронів, а не чекали кілька років, поки він стане ідеальним.

Так що дуже цікаві технічні розробки. А кілька тижнів тому Велика Британія також оголосила, що розробила набагато більший лазер, який називається Dragonfire і який буде встановлений на кораблях для знищення навіть найбільших дронів, а також літаків.

Саме такі можливості Україні справді знадобилися б зараз, щоб допомогти їй перемогти російських загарбників. Але я очікую, що такі речі не будуть доступні протягом 12 місяців або близько того. Будемо сподіватися, що британський уряд прискорить процес їхньої розробки й доставить на передову якомога швидше.

Чи готові британці воювати проти Путіна

Генерал Роланд Вокер каже, що збройні сили Великої Британії повинні бути готові до війни протягом трьох років. Також CNN повідомляє, що дедалі більше балтійських і скандинавських країн повертаються до системи військового призову. Чи є потреба у військовій кампанії у Великій Британії?

Це дуже цікава дискусія. Як деякі люди можуть знати, у нас зараз новий уряд у Великій Британії, і ми проводимо стратегічний оборонний огляд. Оскільки очевидно, що традиційна оборона британських збройних сил не є стримувальним фактором, особливо для Путіна.

Є побоювання, що якщо ми не забезпечимо перемогу України над Росією на території України, то країнам НАТО, таким як Велика Британія, доведеться вступити у боротьбу. Ідеально було б зменшити загрозу з боку Росії якомога швидше. Ми також добре усвідомлюємо, який великий контингент солдатів потрібен для боротьби в Україні. Британія має дуже маленьку армію, тому розглядається питання про призов на військову службу.

У багатьох країнах Балтії є військова повинність і дуже великі армії. Велика Британія, або новий уряд у Великій Британії, наразі відкинули цю ідею. Але якщо Великій Британії, можливо, доведеться боротися з Росією через три роки, тоді нам доведеться ввести призов, оскільки нам будуть потрібні війська великої чисельності. Однак наразі цього намагаються уникнути.

Абсолютно ключовим моментом, як зазначав генерал Вокер, є те, що ми повинні забезпечити Україну всім необхідним для перемоги, але також бути готовими відправити свої війська для боротьби з росіянами якомога швидше, якщо це буде потрібно.

Чи відчуваєте ви підтримку з боку британської молоді, народу щодо повернення призовної кампанії? Чи є належний рівень підтримки для проведення строкової служби в мирний час?

Не думаю, що на цей момент є. Перед цим я давав інтерв'ю ірландському телебаченню, і я думаю, що коли молодь у Великій Британії та Ірландії дивиться на те, що відбувається в Україні, вони вважають, що це дуже далеко. І у них є інші речі, які їх турбують зараз – вартість проживання і ціла низка інших питань.

На жаль, не так багато людей, як я, які уважно вивчають війну і намагаються аналізувати те, що відбувається. Метою моєї роботи й інтерв'ю, подібних до цього, які будуть показані у Великій Британії, є збільшення обізнаності людей щодо серйозності ситуації. А також того, що Великій Британії, як країні НАТО та союзнику України, потрібно бути готовою до боротьби.

Якщо Велика Британія втрутиться у боротьбу з Росією, нам знадобиться призов і молоді чоловіки та жінки цієї країни повинні будуть встати й боротися. Можливо зараз вони не вважають це необхідним, але їхні дідусі та бабусі, а також прадідусі та прабабусі, воювали під час Другої світової війни проти тирана, який тоді нападав на Європу, а також під час Першої світової війни.

Тому так, на цей час це не пріоритет для людей, тому вони не акцентують на цьому увагу. Водночас, щоб заспокоїти людей в Україні, хотів би сказати наступне: якщо це буде необхідно, я впевнений, що молоді чоловіки та жінки в цій країні боротимуться так, як це робили їхні предки протягом поколінь, щоб захистити демократію.