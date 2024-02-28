Росіяни таки видихаються, – Світан припустив, скільки ще зможуть тиснути на Сході

Українські захисники продовжують боротьбу проти російських загарбників. Наразі наші намагаються вирівняти лінію фронту.

Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, коментуючи ситуацію на Сході. За його словами це дуже складно робити, враховуючи дефіцит боєприпасів.

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Ситуація на фронті

Зупиняти росіян можна за допомогою достатньої кількості безпілотників чи боєприпасів. Якщо з першими ситуація більш-менш, каже Світан, і вони вже беруть на себе біля половини бойового навантаження, то з другим є велика проблема.

"З артилерією проблема. Не вистачає снарядів усього спектру. Цю проблему намагаються використати росіяни, намагаючись якнайдалі відтягнути від Авдіївки і Донецька лінію фронту. Вони розуміють, як тільки надійде перша достатня партія боєприпасів, це їх зупинить", – сказав експерт.

Окупанти готуються до оборони, окопуються і тиснуть. Потрібні засоби для їхнього стримування і відсічі.

"Але я думаю, цей тиск буде не більше, ніж місяць. Тобто вони все ж видихаються і той потенціал, який був у них зібраний з минулої осені залишається десь на місць. Потім піде на спад, тобто кількість сил та засобів зменшуватиметься", – додав Світан.

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