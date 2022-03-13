Скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян, – ОП про загибель Брента Рено

Михайло Подоляк заявив, що 13 березня в Ірпені російські військові застрелили журналіста Брента Рено. Він був громадянином США.

У поліції розповіли, що ще двоє журналістів – постраждали. Їх госпіталізували.

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До недотримання Росією правил війни питань немає. Питання лише одне: скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян і не закриватимуть небо над Україною,

– наголосив Подоляк.

За словами поліцейського Олександра Бугая, Рено застрелили. Куля влучила у голову й вийшла через око.

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