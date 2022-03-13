Скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян, – ОП про загибель Брента Рено
13 березня 2022 , 16:01Читать новость на русском
Джерело:твітер Михайла Подоляка
Михайло Подоляк заявив, що 13 березня в Ірпені російські військові застрелили журналіста Брента Рено. Він був громадянином США.
У поліції розповіли, що ще двоє журналістів – постраждали. Їх госпіталізували.
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До недотримання Росією правил війни питань немає. Питання лише одне: скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян і не закриватимуть небо над Україною,
– наголосив Подоляк.
За словами поліцейського Олександра Бугая, Рено застрелили. Куля влучила у голову й вийшла через око.
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