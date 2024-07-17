Мобілізація в Україні: скільки вона ще триватиме та хто підлягає призову

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні триває від 24 лютого 2022 року. Від того часу Верховна Рада продовжує їх термін дії кожні 90 днів.

Нагадаємо, що учора, 16 липня, минув 60-денний термін, який відводився на оновлення військово-облікових даних. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що терміни для цього продовжувати не будуть.

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Що змінив закон про мобілізацію

11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10449 про мобілізацію. Документ, який набув чинності 18 травня, скасовує систему строкової служби та вводить базову загальну військову підготовку для громадян України віком від 18 до 25 років у всіх навчальних закладах.

Підготовка триватиме до п’яти місяців у мирний час і до трьох місяців під час воєнного стану. Це нововведення почне діяти з 1 вересня 2025 року.

Також новий закон також передбачає зміни в процедурах військового обліку призовників і вручення повісток. Зокрема, всі військовозобов'язані мали 60 днів для оновлення особистих даних. Для цього потрібно було звернутися до ЦНАПу або ТЦК за місцем фактичного проживання.

Закон також містить положення про відпустки для чинних військовослужбовців та виплати. Зауважимо, що законопроєкт розглядав можливість демобілізації після 36 місяців безперервної служби, але це положення було відхилено на етапі доопрацювання.

Кого можуть призвати в липні

З початку липня, як і раніше, повістки можуть отримати чоловіки віком від 18 до 60 років. Це стосується тих чоловіків, які не мають особливих умов для відтермінування служби.

Військове керівництво країни зазначає, що сьогодні армії першочергово потрібні штурмовики, артилеристи, водії, IT-спеціалісти та зв’язківці. Набір здійснюється не лише для бойових задач на передовій, але й для інших операційних завдань.

Кого можуть мобілізувати в липні 2024 року:

чоловіків віком від 18 до 60 років, придатних за станом здоров’я, які мають військовий досвід;

чоловіків віком від 25 до 60 років, придатних за станом здоров’я (які протягом дев’яти місяців мають пройти військово-лікарську комісію – до 4 лютого 2025 року та отримати статус "придатні" чи "непридатні"), які не мають військового досвіду;

чоловіків віком від 18 до 60 років, знятих з військового обліку, але визнаних придатними (які протягом дев’яти місяців мають пройти військово-лікарську комісію – до 4 лютого 2025 року та отримати статус "придатні" чи "непридатні") через стан здоров’я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Скільки ще триватиме мобілізація

Загальна мобілізація і воєнний стан в Україні почалися на тлі повномасштабного вторгнення і з того часу продовжуються Верховною Радою кожні 90 днів.

Загальну мобілізацію та воєнний стан вже продовжували на такі терміни:

з 24 лютого по 25 травня 2022 року;

з 25 травня по 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня по 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року по 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого по 20 травня 2023 року;

з 20 травня по 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;

з 15 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року;

з 14 лютого 2024 року до 14 травня 2024 року.

Наразі мобілізацію продовжено ще на 90 днів – з 14 травня до 11 серпня 2024 року.