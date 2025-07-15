Щомісяця Росія набирає близько 25 тисяч солдатів: чи достатньо цього для проривів на фронті

Росія активно проводить рекрутингову кампанію, військо у ворога наймане. Примусово там мобілізують виключно соціально незахищені верстви населення, а також осіб, які позбавлені волі.

Про це в етері 24 Каналу зазначив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, додавши, що в середньому кожного місяця Росія набирає до військ до 25 тисяч осіб.

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Скільки бійців хоче одномоментно зосередити ворог?

Росія також активно проводить роботу з вербування іноземних громадян і намагається посилити свої війська за допомогою союзника – Північної Кореї. Це потрібно Кремлю для того, аби отримати молодий ресурс, бо військовослужбовці КНДР, зі слів Федоренка, здебільшого – це молоді хлопці з високим рівнем фізичної підготовки й примусовою мотивацією для виконання бойових завдань.

Путін шукає як поповнити російську армію звідусюди, бо оголошення в Росії мобілізації несе за собою ризики для його перебування при владі. Адже це викликає негативну реакцію серед російського населення.

Чи може Путін з цією бойовою спроможністю (25 тисяч осіб щомісяця) здобувати ті результати, яких бажає (оперативні прориви)? Очевидно, що ні,

– озвучив Федоренко.

Командир 429 окремого полку "Ахіллес" пояснив, що через це ворог намагається залучити додатковий людський ресурс, аби на певному відтинку фронту одномоментно мати 50 – 60 тисяч бійців для нарощування ударно-штурмових дій і певного вклинення в оперативний простір СОУ.

Як протидіяти терору ворога?

Федоренко наголосив на тому, що Україні треба розвивати дронні системи разом з іншими видами зброї. Мовиться не тільки про FPV-дрони чи розвідувальні, а про ті безпілотні літальні апарати, які могли б працювати доволі глибоко в тилу противника. Він підкреслив, що варто знищити якомога більше законних військових цілей на території Росії.

Оскільки ворог не може досягти успіху на фронті, він намагається стріляти по об'єктах критичної інфраструктури, по тих, що обслуговують ВПК, а основне – тероризувати цивільне населення.

"Ми маємо наростити в моменті спроможність і додатково довчити особовий склад, який буде здатний підготувати дрони-перехоплювачі. Цим активно займається 429 полк "Ахіллес" разом з іншими міцними підрозділами. Засоби, які за технічними характеристиками можуть збивати "Шахеди", вже є в нас на озброєнні", – повідомив Федоренко.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" зауважив на тому, що з кожним днем вдається збити все більше ворожих дронів-камікадзе. З його слів, треба подолати виклик, який виникне до кінця цього року. Він пояснив, що Росія розуміє, що Україна активно розвиває засоби ППО, зокрема дрони-перехоплювачі, тому ефективність "Шахедів" знизиться.

Через це росіяни намагаються виготовляти реактивні "Шахеди", вони вже демонстрували їх випробування. Тож Україні треба буде створити перехоплювач і для таких дронів. Спеціалісти цим вже займаються, але це потрібно робити максимально оперативно. Федоренко підсумував, що для того, аби вистояти й протидіяти російським загрозам, варто зберігати єдність та продовжувати підтримувати СОУ.