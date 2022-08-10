Цифра вражає: посол назвав кількість суден, які перевозять крадене з України зерно

Крадене в Україні зерно перевозять 87 суден. У цій оборудці беруть участь судна з різних країн.

У цій оборудці беруть участь росіяни й окупаційні війська росії в Україні. Про це під час брифінгу розповів надзвичайний і повноважний посол України в Лівані Ігор Осташ.

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Як росіяни нелегально вивозять зерно з окупованих територій України

В основному крадене зерно перевозять сирійські або російські судна.

Працює злочинна система, яка постійно перевозить крадене зерно з України. Це може бути через Туреччину, це може бути напряму до Сирії, це може бути до інших країн Близького Сходу. Але це така оборудка злочинна в якій беруть участь, звичайно, росіяни, окупаційні війська Росії в Україні. Звичайно, сирійські, російські, в основному, судна, і не тільки,

– розповів він.

Весь час судна, які завантажуються в Криму, йдуть злочинними маршрутами, виключають свої AIS, транспондери та маячки – все для того, щоб бути невидимими. Очевидно, що росіяни намагаються щось приховати та уникнути відповідальності.

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Посол наголосив, що важливо звертатися до міжнародного морського права, оскільки всі дії сигналізують про нелегальну роботу і нелегальний бізнес.

Очевидно є пропозиція пропрацювати серйозно усі ці правила, які існують в рамках Міжнародної морської організації, з тим щоб спробувати тут поставити певні перепони,

– сказав Осташ.

До слова, нещодавно СБУ назвала зрадників, які допомогли росії викрасти понад 650 тисяч тонн українського зерна. Працівникам спецслужби вдалось встановити увесь ланцюжок причетних до злочину – від зрадників, які підписали "дозволи" на вивезення українського зерна, до усіх членів екіпажу 10 суден росії, на яких і транспортують награбоване.

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