В Україну повернули понад пів тисячі тіл захисників, які вважалися зниклими безвісти

Україні за час повномасштабної війни вдалось повернути тіла 522 загиблих захисників, які числились у списках зниклих безвісти.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко в етері телемарафону єдиних новин 12 серпня, передає 24 канал. Раніше посадовець зазначав, що зниклими безвісти вважаються загалом 7 200 українців.

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Котенко про повернення тіл загиблих українських воїнів

За словами Олега Котенка, Україна зробить усе можливе, аби повернути додому тіла всіх своїх полеглих героїв.

522 тіла нам уже вдалося забрати. Ми забираємо їх із різних напрямків, не тільки з Донецького, а й Харківського, Луганського,

– заявив посадовець.

Уповноважений також зауважив, що наразі перемовини з росією про повернення загиблих відбуваються винятково через посередника – Міжнародний Червоний Хрест.

Котенко пояснив, що українська сторона надає запит, що у якомусь конкретному місці відбувся бій й там можуть перебувати тіла наших загиблих героїв. Тоді російська сторона виходить на місце на тимчасово підконтрольній їй території України, й якщо дійсно знаходить загиблих, їх забирають, а вже потім передають нам.

Зауважимо, що нині серед зниклих безвісти числяться представники різних українських оборонних структур, зокрема й нацгвардійці, прикордонники та працівники спецслужб.

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