Пів року посилювали там угруповання: чому росіяни тиснуть на Куп'янському напрямку

Російські загарбники активізувалися на Куп'янському напрямку. Через посилення артилерійських обстрілів у населених пунктах Куп'янської громади розпочалася обов’язкова евакуація населення.

Ситуація небезпечна, але контрольована. Всі танконебезпечні напрямки, які можна використовувати для руху важкої техніки, нами або заміновані, або прострілюються артилерією. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Росіяни тиснутимуть до осінніх дощів

Основні проблеми будь-якої армії, що наступає, – логістичні ланцюжки й механізми постачання боєприпасів, техніки, поповнення втрат. Короткий шлях постачання має першочергове значення для успіху. Тому окупанти визначили Куп’янськ як головне місце розташування на фронті, адже кордон з Росією пролягає за кілька десятків кілометрів.

До основного військового хабу ворога Валуйок година їзди у бік Куп'янська. А звідти вже можна потрапити на лінію фронту. Тому росіяни посилюють цей напрямок за рахунок "коротких плечей",

– мовив Світан.

Українське військове керівництво обізнане, що останні пів року росіяни посилювали Луганське угруповання. Наразі там перебуває понад 100 тисяч російських військ, техніки достатньо, декілька сотень танків.

На щастя, підстилаюча поверхня не дає можливості ворогу проводити повномасштабні операції. Ліс, з півночі на південь ідуть паралельно одна одній три річки, які впадають у Сіверський Донець. І ось у цьому міжріччі росіяни намагаються проводити наступальні дії, однак поки що ширше 10 кілометрів вони ніде не змогли організувати наступальні дії,

– додав військовий експерт.

Ймовірно, у такому режимі росіяни працюватимуть на Куп'янському напрямку до осінніх дощів. Тому місцевим жителям настійно рекомендують виїхати на кілька місяців, щоб забезпечити власну безпеку.

Чому росіяни вирішили наступати на Куп'янському напрямку: дивіться відео

Оперативна ситуація на Куп'янському напрямку