Скільки ще триватиме війна в Україні: Данілов назвав чинники, від яких це залежить

П'ятий місяць українські оборонці дають відсіч російським окупантам. Екскомандувач НАТО заявляв, що така війна може тривати ще 4 – 6 місяців, а потім переросте у затяжний заморожений конфлікт.

Ще наприкінці червня у Зеленського припустили, що війна може закінчитись найближчим часом. Разом з тим секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу сказав, що усе насправді залежить від дуже багатьох чинників.

До речі Данілов переконаний у невідворотності падіння Москви: пояснив передумови

За його словами, точно прогнозувати, коли закінчиться війна – складно. На це питання поки ніхто не може дати відповідь.

Однак для цього мають бути певні передумови. Усе залежить насамперед від:

наших військових, в який спосіб вони будуть боронити нашу країну та як вони будуть її звільняти від загарбників.

від поведінки наших партнерів, наскільки швидко вони постачатимуть необхідну сучасну зброю.

Ще раз наголошую – ми дякуємо усім нашим партнерам, які сьогодні дають нам таку зброю. Є дуже багато речей, від яких дуже багато залежить,

– наголосив Данілов.

Увесь світ розуміє, чим це закінчиться для Росії

Секретар РНБО наголосив, що у сучасному світі нічого приховати не вдасться. Зокрема, як і путіну приховати свої втрати чи інші злочини.

"Вони приперлися в нашу країну, продовжують формувати усі ці батальйони смертників, незрозуміло, навіщо їм це потрібно", – сказав він.

І додав, що росіяни граються з цивілізованим світом в якусь незрозумілу гру та вважають, що цього ніхто не бачить і не розуміє.

"Увесь світ розуміє, що відбувається, і, я можу сказати, весь світ розуміє, чим це закінчиться для росії", – запевнив Данілов.

Повністю інтерв'ю з Даніловим: дивіться відео

Скільки триватиме війна: що кажуть фахівці