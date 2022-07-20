Скільки ще триватиме війна в Україні: Данілов назвав чинники, від яких це залежить
П'ятий місяць українські оборонці дають відсіч російським окупантам. Екскомандувач НАТО заявляв, що така війна може тривати ще 4 – 6 місяців, а потім переросте у затяжний заморожений конфлікт.
Ще наприкінці червня у Зеленського припустили, що війна може закінчитись найближчим часом. Разом з тим секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу сказав, що усе насправді залежить від дуже багатьох чинників.
До речі Данілов переконаний у невідворотності падіння Москви: пояснив передумови
За його словами, точно прогнозувати, коли закінчиться війна – складно. На це питання поки ніхто не може дати відповідь.
Однак для цього мають бути певні передумови. Усе залежить насамперед від:
- наших військових, в який спосіб вони будуть боронити нашу країну та як вони будуть її звільняти від загарбників.
- від поведінки наших партнерів, наскільки швидко вони постачатимуть необхідну сучасну зброю.
Ще раз наголошую – ми дякуємо усім нашим партнерам, які сьогодні дають нам таку зброю. Є дуже багато речей, від яких дуже багато залежить,
– наголосив Данілов.
Увесь світ розуміє, чим це закінчиться для Росії
Секретар РНБО наголосив, що у сучасному світі нічого приховати не вдасться. Зокрема, як і путіну приховати свої втрати чи інші злочини.
"Вони приперлися в нашу країну, продовжують формувати усі ці батальйони смертників, незрозуміло, навіщо їм це потрібно", – сказав він.
І додав, що росіяни граються з цивілізованим світом в якусь незрозумілу гру та вважають, що цього ніхто не бачить і не розуміє.
"Увесь світ розуміє, що відбувається, і, я можу сказати, весь світ розуміє, чим це закінчиться для росії", – запевнив Данілов.
Повністю інтерв'ю з Даніловим: дивіться відео
Скільки триватиме війна: що кажуть фахівці
- Колишній головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс розповів, що війна росії проти України, швидше за все, завершиться через 4 – 6 місяців і перетвориться на своєрідний заморожений конфлікт. Про це повідомили в Insider.
- Міністр оборони України Олексій Резніков вважає за можливе закінчити війну з росією до кінця цього року.
- В Інституті вивчення війни водночас кажуть, що кремль готується до затяжної війни з наміром захопити набагато більшу частину України, ніж Донбас