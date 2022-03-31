Понад 60% українських дітей були змушені залишити рідні домівки, – ООН
31 березня 2022 , 06:41Читать новость на русском
Джерело:ООН
Через війну, яку Росія почала проти України, понад 60% наших дітей були змушені поїхати зі свого дому.
Так, 2 мільйони дітей поїхали за кордон, ще 2,5 мільйона – змінили домівку всередині країни.
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Скільки дітей загинули
За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло 145 дітей, понад 220 – зазнали поранень.
Однак цифри не є остаточними, адже деякі місця обстрілів просто неможливо оглянути, зокрема, на тимчасово окупованих територіях. Президент Володимир Зеленський казав, що серед жертв можуть бути сотні дітей.
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