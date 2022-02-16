Скільки українців чинитимуть опір у разі вторгнення Росії: свіже опитування

На тлі загрози російського вторгнення в Україні зростає і кількість тих, хто готовий чинити опір. І за останні місяці кількість українців з такими поглядами збільшилася з 33,3% до 37,3%.

Про це свідчать свіжі дані соціологічного дослідження, проведеного КМІС протягом 5 – 13 лютого 2022 року.

Важливо Більшість українців готові чинити опір російській інтервенції: опитування

Крім цього, з 21,7% до 25% зросла готовність опиратися шляхом участі в акціях громадянського спротиву. Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 57,5% українців проти 50,2% у грудні. Серед інших опцій:

12,4% опитаних виїхали б у більш безпечний регіон;

7,5% – виїхали б закордон;

17,9% – нічого б не робили;

ще 7,6% не визначилися із відповіддю, а 1,2% відмовилися відповісти на запитання.

У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 72,2% на Заході до 30,5% на Сході. Якщо ж говорити саме про збройний опір, то голоси розподілилися так: від 44,8% на Заході до 17,8% на Сході.

Як змінилися результати з кінця грудня 2021 року

На Заході та в Центрі готовність чинити опір зросла. На Півдні у порівнянні з груднем різниця в межах похибки, але з тенденцією до деякого зростання готовності чинити опір. На Сході, навпаки, різниця також у межах похибки проти грудня, але є тенденція до нижчої готовності чинити опір.



Як готові діяти українці у разі російського вторгнення / Фото КМІС

Що відомо про дослідження