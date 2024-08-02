Чи змінився рівень довіри до Зеленського: що показали результати соцопитування

Рівень довіри до Володимира Зеленського серед українців значно зріс після початку повномасштабного вторгнення Росії. Такі результати показало опитування Національного демократичного інституту.

За словами соціологів, українці також продовжують дотримуватися думки, що вибори потрібно проводити після закінчення війни. Зауважимо, що найбільше жителі України довіряють ЗСУ.

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Яка підтримка у Зеленського

Результати опитування свідчать, що українці продовжують підтримувати Зеленського та уряд.

Соціологи розповіли, що президенту України довіряє майже половина громадян України, а саме – 45% опитаних. Зауважимо, що це значно вищий показник ніж той, що був у Зеленського до початку повномасштабного вторгнення. Тоді довіра до президента становила всього 18%.

Щодо виборів, що зараз відкладені через війну, та продовження воєнного стану респонденти/ки, схоже, приймають продовження повноважень обраних посадовців/иць: 72% заявляють, що вибори повинні відбутися лише після закінчення війни,

– мовиться в повідомленні.

Водночас найбільшу підтримку серед громадян України продовжують утримувати Збройні Сили України. Їм довіряє 91% українців. Соціолога зазначають, що жоден з опитуваних не заявив про недовіру до військових.