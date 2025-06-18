Ескалація на Близькому Сході: скільки українців захотіли покинути Іран та Ізраїль
- Станом на 18 червня понад 400 звернень надійшло на гарячу лінію посольства України в Ізраїлі, 293 громадянина підтвердили намір залишити Ізраїль, 85 громадян України та 10 іноземців бажають покинути Іран.
- МЗС України та посольства в Ізраїлі та Ірані опрацьовують евакуаційні шляхи, проводять моніторинг ситуації та надають консульську допомогу.
З початком погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході, на доручення очільника МЗС України Андрія Сибіги дипломатична служба проводить цілодобовий моніторинг безпекової ситуації та звернень громадян України, які виявляють бажання виїхати у більш безпечні регіони чи повернутися на Батьківщину. Евакуйовано вже низку громадян.
Повідомили у коментарі 24 Каналу в МЗС України.
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Скільки українців хочуть покинути Іран та Ізраїль
Дипломати посольства України в Ізраїлі евакуювали вже низку українців, які нагально цього потребували.
Станом на ранок 18 червня на гарячу лінію посольства України в Ізраїлі надійшло загалом понад 400 звернень від громадян України, які отримали від консулів роз'яснення щодо можливих шляхів евакуації.
Також посольство збирає евакуаційний список громадян, а всі необхідні інструкції розміщені на ресурсах дипустанови.
Станом на ранок 18 червня намір залишити Ізраїль за сприяння посольства підтвердили 293 громадянина України. Водночас бажання покинути Іран виявили 85 громадян, а також 10 іноземців, які мають дозвіл на постійне місце проживання в Україні.
Департамент консульської служби МЗС і посольства України в Ізраїлі та Ірані опрацьовують низку шляхів евакуації громадян, як окремими рейсами, так і спільно з партнерами. Також дипломати продовжують уточнення даних громадян та розв'язання організаційних питань.
Посольства України в Ізраїлі та Ірані продовжують моніторинг ситуації та надання консульської допомоги громадянам України.
Нагадаємо, що внаслідок удару Ірану по будинку в Бат-Ямі загинули п'ятеро українців. Серед них – троє дітей.