Денісова назвала, скільки українців утримують у концтаборах і катівнях Росії
Джерело:24 канал
Збройна агресія Росії та окупація українських територій призвели до порушення територіальної цілісності держави. Водночас деякі громадяни змушені виживати за законами Росії,
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що наразі в Росії та на окупованих територіях наразі у неволі перебувають 405 українців. Серед них є військовослужбовці та жінки.
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В Офісі омбудсмена знають ім'я кожного
За словами Денісової, Україна поки не може гарантувати дотримання прав і свобод людей на окупованих територіях. Через це українці змушені виживати за законами Росії, яка викорінює не лише все українське, а й людську гідність.
405 громадян України, з яких 44 військовослужбовці та 30 жінок, перебувають у концтаборах й катівнях Росії та на окупованих територіях,
– розповіла вона.
Денісова також запевнила, що в Офісі омбудсмена знають ім'я кожного з них.
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За словами уповноваженої з прав людини, Росія відібрала у бранців право на захист, особисту недоторканність та свободу. Вона зауважила, що спільним обов'язком громадян є домогтися того, щоб Конституція була чинною для кожної людини на території України.
"Я впевнена, що завдяки й продуктивній роботі Верховної Ради, й активній політичній позиції президента та належному виконанню усіма органами влади своїх обов'язків нам вдасться повернути мир в Україну", – заявила Денісова.
Обмін полоненими: останні новини
- Речник делегації України у ТКГ Олексій Арестович у травні повідомив, що Україна подала список із прізвищами майже 100 українців на обмін полоненими.
- Арестович також заявив, що Україна постійно надає списки людей, яких влада хотіла б визволити з полону бойовиків. Водночас у списках Росії більшість людей є фейковими.
- Людмила Денісова зауважила, що останнім часом дуже складно робити якісь дії у напрямку обміну громадянами, аби вони мали результат.