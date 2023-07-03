Цифра вражає: у розвідці Британії розповіли, скільки українців стали біженцями через війну

Мільйонам українців довелося покидати рідні домівки через російську агресію. Частина наших громадян стали біженцями.

За оцінками ООН, понад 6 мільйонів українців залишаються біженцями. Ще 5 мільйонів – внутрішньо переміщені особи.

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Чверть українців залишили свої домівки

29 червня 2023 року українська влада повідомила, що відповідно до законодавства про надзвичайний стан із зон бойових дій у підконтрольних Україні районах Донецької, Харківської та Херсонської областей з липня 2022 року евакуювали 139 тисяч громадян.

Однак, це лише одна частина поточної ширшої кризи переміщення, зауважили в оборонному відомстві Великої Британії.

З довоєнним населенням у 44 мільйони, чверть українців залишаються змушеними покинути свої домівки внаслідок вторгнення Росії,

– зазначили в розвідці.

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Які держави прийняли найбільше наших громадян

За даними ООН, кількість українців, що вимушено виїхали за кордон, перевищує 8,2 мільйона. Найбільше наших громадян прихистили: